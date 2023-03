Tajani Exxx…Polzive!!! Petardo azzurro del leader di Forza Italia contro i saltafossi: “Da noi i valori contano, chi è uscito da Forza Italia ha sempre fallito”. Chi sono? Balloch? Treleani? Cargnelutti?

Matinée di alto livello politico quella che gli intramontabili azzurri hanno organizzato oggi al “Là di Morèt” di Udine con il ministro degli esteri Antonio Tajani. Pieno il salone Margherita e candidati in gran forma per il rush finale delle regionali. Sul palco Riccardi, Savino (ambedue spesso citati dal ministro), Dal Mas e il coordinatore provinciale Anzit. Spiccata autorevolezza degli interventi che hanno toccato la questione migrantes, economia, ambiente, lavoro. Ma il sale dell’intervento è arrivato alla fine quando il coordinatore di Forza Italia ha posto l’accento sui valori, sulla serietà e sulla coerenza di chi sta nel partito di Berlusconi. “Noi non siamo per Franza o Spagna purché se magna, per noi i valori contano, e i nostri elettori non potrebbero comprendere chi esce dal partito che, per ragioni di sedie, passa in un altro. Noi non cerchiamo l’occupazione del potere, noi siamo al servizio della politica e degli elettori”. E la stoccata finale ritagliata su misura al pietoso appello di Sgarbi su Balloch (vedi pagina Radio Badile su Fbook): “Gli esempi non mancano, chi è uscito da Forza Italia non ha mai avuto fortuna”. Applausi. Fischiano le orecchie ai trapezisti (candidati con Fratelli d’Italia) Balloch, Treleani e Cargnelutti. Risparmiando i comunali di Udine come Govetto che è passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia. Tuttavia il ministro ha confermato la sua attenzione per il Friuli al punto che il prossimo “Business forum dei Balcani” si terrà a Trieste entro fine anno. E’ prevista la partecipazione di oltre 500 aziende interessante ad investire in quell’area. “Forza Italia – osserva Tajani – ha il compito di stabilizzare quel territorio e non permettere che paesi extra europei s’inseriscano a Belgrado”. Le previsioni sono ottime, non esiste un “caso Ronzulli” in Forza Italia, e Sandra Savino è un’ottima sottosegretaria e coordinatrice del partito. Al termine dell’incontro il ministro è partito alla volta di Cividale. La città ducale che ha celebrato l’unione civile fra l’ex forzista Balloch e l’ex Sentore del PD Cerno. Fra i presenti si sono notati, Ziberna, Oreti, Benigno, il sindaco Cecotti, Piccin, Novelli, Ribaudo, Chiapolino, Bergagna, Gibelli, Alberto Bertossi, Barillari, Tropeano, Moschione e molti altri.