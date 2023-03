LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La cabina di regia della Lega in Friuli è a Pordenone: Zannier, Dreosto e Gava portano ben 5 ministri. Immigrazione e Autonomia per recuperare voti. Scivolone di Salvini sul canone Rai.

Per la Lega, aver tenuto il principale evento elettorale per il voto del 2 e 3 aprile a Pordenone è un segnale politico molto forte. Ieri sera al quartiere fieristico, di fronte a circa 300 persone, hanno sfilato ben 5 ministri e un vice. (Salvini, Calderoli, Giorgetti, Valditara, Locatelli, la vice Vannia Gava e i due capigruppo Camera e Senato, Molinari e Romeo). Un’evento il cui messaggio è molto chiaro: la Lega in Friuli è guidata da Dreosto, Leon, Zannier e Vannia Gava. Il grado d’influenza dei pordenonesi è accertato e porterà il timbro al momento della formazione della giunta cui Zilli e Zannier sono già prenotati. In ballo anche Mauro Bordin, l’organizzatore della cena di stasera a Palazzolo dello Stella. Il mattatore della serata di ieri è stato Marco Dreosto, è il senatore che ha disposto la scaletta degli interventi e la disposizione degli ospiti. Va detto che la novità politica emersa dall’incontro è stata quella della smarcatura del tema dell’immigrazione rispetto alla linea di governo. La Lega sta cercando di spostare più a destra di Fratelli d’Italia la questione immigrati, serve un’accelerazione per limitare i permessi di soggiorno. Provano e proveranno a favorire un giro di vite sull’immigrazione, nonostante gli eventi tragici. Tutto per mettere in enorme difficoltà la leader. E per stringerla in una morsa: da una parte costretta a tenere conto del richiamo durissimo del Quirinale, dall’altra obbligata a difendere formalmente l’operato dell’Interno e dei Trasporti — da cui dipendono Guardia di Finanza e Guardia Costiera — senza lasciare al Carroccio il monopolio della strategia della “fermezza”. La Lega vuole reintestarsi la battaglia sull’immigrazione per cercare di recuperare l’emorragia di voti che da Salvini sono confluiti a Giorgia Meloni. Salvini ha calato anche la carta dell’abolizione del canone Rai scivolando però su un incredibile gaffe. La moderatrice del dibattito di Pordenone era nientemeno che Maria Antonietta Spadorcia che è vice direttore del TG 2 della Rai. La giornalista è rimasta un pò sorpresa ed ha richiamato Salvini a correggere il tiro. Il leader della Lega, accortosi della gaffe ha rimediato: “Un pò di canone alla Rai lo lasciamo”. Oggi Salvini sarà a Udine in piazza San Giacomo e stasera a Palazzolo dello Stella da Bordin. Venerdì prossimo il gran finale in piazza XX settembre aa Udine: Tajani, Salvini, Meloni.