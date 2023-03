FedrigaPresidente Exxx…Polzive!!! Il capolista Morandini lancia la crociata contro i cibi sintetici e le farine di insetti. “Da noi solo farina di granoturco”. Ieri a Povoletto storica degustazione con polenta gialla.

Non si può negare che sia stato Alberto Budai il primo a riconoscere che la ritrovata polenta sia una pietanza formidabile per “prendere per la gola” gli elettori. Il sapore neutro ti permette di abbinarlo alle portate di carne e di pesce. Ma qualcuno si spinge oltre, come il candidato della “FedrigaPresidente” Edy Morandini che ieri ha organizzato una degustazione di alto livello a Povoletto nei locali dell’ex nazionale De Agostini. Tutto a base di polenta di farina di mais per promuovere la “dieta tresemane” in antitesi con le sconvolgenti novità alimentari che ci vorrebbe dettare l’Europa con le novità dei cibi sintetici e le farine di grilli. Morandini, se verrà eletto, s’impegnerà a tutelare la “Dieta Tresemane” che si è rivelata un prodotto molto positivo dal punto di vista della salute alimentare. Il candidato osserva: “Nella nostra zona, il cuore del Friuli, non siamo favorevoli alle proposte di cibi alternativi derivati dalle miscele di insetti oppure di cibi sintetici; non hanno nulla a che fare con l’organismo umano”. Polenta come simbolo di un’identità culturale e di appartenenza territoriale del Friuli-Venezia Giulia che, pur mantenendo la sua caratteristica di cibo rustico, il piatto viene usato per piatti ricchi ed elaborati. La caratteristica della “FedrigaPresidente”, essendo strettamente regionale, è proprio quella di recuperare i valori del Friuli e farsi interprete delle sue specialità.