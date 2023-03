SanVitoBollito Exxx…Polzive!!! La tegola Kronospan sul Patto di Moretuzzo. Chieste le dimissioni del sindaco Bernava socio politico di Centis candidato alle regionali.

La più parte dei cittadini che ha contribuito ad eleggere Bernava sindaco di San Vito al Tagliamento oggi ne chiede le dimissioni. Sulla maggioranza pende una doppia accusa: l’approvazione del Piano attuativo comunale (imbastito dalla precedente amministrazione Di Bisceglie) e l’atteggiamento remissivo rispetto alle sentenze di primo grado del Tar contro i ricorsi del comune. Il primo cittadino sanvitese ha fatto sapere che non intende appellare le sentenze del Tar al Consiglio di Stato, organo di garanzia cui, come da prassi, le pubbliche amministrazioni si rivolgono dopo gli esiti del primo grado. I ducetti Agrusti, Gerolin e Cendella fanno i salti di gioia trovandosi un’amministrazione comunali sorprendentemente “amica”.

Il tradimento ventilato fin dalle prime mosse dell’insediamento di questa amministrazione si sta concretizzando. Per tal motivo, molti cittadini, ma soprattutto i consiglieri comunali Valerio Delle Fratte, Iacopo Chiaruttini, Luigi Sandri, Isabella Rusteghi e Susi Centis (quest’ultima del Pd) affermano che: “c’è da rimanere esterrefatti dal goffo tentativo di giustificare la propria fallimentare politica soprattutto per quanto riguarda il mancato blocco all’ampliamento della Kronospan. Il risultato è sotto gli occhi di tutti – osservano i consiglieri – perdita di qualsiasi credibilità, oltre a trascuratezza, superficialità e ritardi in ogni ambito amministrativo. Il sindaco – tuonano dall’opposizione – dovrebbe prendere atto di aver perso la sua battaglia e rassegnare le dimissioni.

La bufera sanvitese arriva proprio nel momento più delicato della tornata elettorale più importante della regione, quella di domenica e lunedì prossimi e coinvolge la coalizione che sostiene il candidato Massimo Moretuzzo. Il disordine è impressionante. Tiziano Centis e Alberto Bernava fanno parte dello stesso gruppo di “CIvica Fvg” il cui consigliere regionale uscente è fra i candidati della lista de “Il Patto per l’Autonomia”. Quindi dello stesso partito del sindaco di San Vito che ha calato le braghe di fronte al mostro Kronospan. Ma l’assurdo della situazione risiede nel fatto che fra i candidati a sostegno dell’incolpevole Moretuzzo figurano anche Furio Honsell, decisissimo oppositore all’ampliamento Kronospan e il grillino Capozzella. Come potranno convivere costoro? E come potranno votare i cittadini di San Vito un candidato (Tiziano Centis) alle regionali socio di partito del sindaco fellone? Nel caso di un pessimo risultato alle regionali è chiaro che si aprirebbe una crisi di maggioranza irreversibile che potrebbe portare a nuove elezioni.