FratelliDiSalò Exxx…Pozive!!! Arrivano i primi diktat a Fedriga: I nostri assessori non si dimetteranno da consiglieri. Firmato: Fratelli d’Italia.

A una settimana dal voto, la campagna elettorale più pallosa che mai si sia vista a Nordest, finalmente si illumina. Ormai il centrosinistra e il candidato Moretuzzo sembrano arresi alla realtà dei fatti, e per loro nulla cambia rispetto ai margini di sconfitta: è assicurato il 40% dei seggi da spartirsi fra il delirio No Vax e Terzo Polo del formidabile Maran. Date queste condizioni, la campagna di Fedriga è a senso unico, qualche strascico con la Lega per via della “FedrigaPresidente” e la furiosa lotta per le preferenze che alimenta la competizione interna fra candidati di ogni partito. Per fortuna, ad eccitare l’ambiente elettorale irrompe, in questa tornata, la presenza di Fratelli d’Italia che si trova con il presidente del consiglio in carica (a Udine nel pomeriggio di venerdì 31 marzo, data da da confermare) e i favorevoli risultati delle ultime elezioni regionali in Lombardia e Lazio. I riflettori del mondo politico nazionale saranno puntati sull’unico appuntamento elettorale dopo l’elezione del nuovo segretario del PD, il ribaltone di Forza Italia, il dramma di Cutro e il rinnovato asse Italia-Francia sulla Tunisia. Quali riverberi sull’esito elettorale? Questo è il punto. E quindi saranno i risultati finali di lunedì 3 aprile a stabilire i rapporti di forza all’interno della nuova maggioranza cui i vertici nazionali di Fratelli d’Italia (quelli locali sono stritolati dall’asse Pordenone-Trieste contro Udine) hanno già fatto recapitare, in forma ufficiosa al presidente Fedriga, messaggi “politici” categorici rispetto alla giunta: In caso di vittoria gli eventuali assessori di Fratelli d’Italia non si dimetteranno da consiglieri. Punto a capo. Si scrive un nuovo capitolo rispetto alla giunta precedente. Alcuni candidati sono nel panico per il fatto che l’assessore, dimettendosi da consigliere, consentiva ai primi dei non eletti della lista di varcare la soglia dell’agognato parlamentino. Se i Benito Remix ottenessero da Fedriga questo risultato (vedi anche comune di Udine dove nessun assessore si è dimesso malgrado le promesse) si creerebbe un precedente che coinvolgerebbe anche le altre forze politiche di maggioranza. Cuore batticuore per i candidati.