BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta di concordato dell’azienda. Pronto il bidone da 600 milioni di euri che l’azienda pordenonese tirerà ai creditori. Quali fornitori si fideranno della nuova Newco?

Pordenone perde una delle aziende-simbolo della destra Tagliamento e il ducetto Agrusti, ambizioso di farsi eleggere presidente di Confindustria Fvg, diventa sempre più irrequieto. La stampa di regime cerca di ammorbidirne la portata, in realtà si tratta di uno dei più grossi bidoni, 600milioni di euri, che la storia dell’industria italiana abbia mai accusato prima. Ieri il Tribunale di Trieste ha dichiarato l’apertura del concordato per le due società Cimolai Spa e Cimolai holding Spa. Qualcuno spera nell’intervento pubblico, magari col ministro di Fratelli d’Italia Luca Ciriani, il partito che elogia la concorrenza, ma solo a geometria variabile, quando fa comodo. Lo scandaloso dissesto economico della Cimolai viene salutato come un successo. Questi i fatti: Il presidente Luigi provoca una voragine di 600milioni di euri; di questi 600, 200 sono destinati a saldare i conti dei privilegiati mentre i restanti 400, sono attribuiti a: 60 milioni in capo a fornitori, 165 ai derivati e 175 alle banche. A costoro il concordato ha riconosciuto solo il 15% del totale per una somma complessiva di 60 milioni di euri. Il costruttore pordenonese legato al clan di Agrusti-Ciriani, risparmierà così 340 milioni di euri. Al danno che Cimolai ha provocato ai creditori si aggiunge la beffa della Newco. Come potranno i fornitori fidarsi dello squalo pordenonese dopo che li ha buggerati per anni e anni? Poi c’è la partita dei derivati con le cause avviate a Londra. La questione dei contratti non è inaspettata, nemmeno imprevista come qualcuno vuole far credere, anzi, nello statuto dell’azienda viene citato l’acquisto di strumenti finanziari derivati come attività dell’azienda. Uno dei più importanti broker osserva: «Le operazioni che abbiamo eseguito per Cimolai sono state normali transazioni di mercato e noi eravamo solo una delle parti coinvolte in contratti di copertura di questo tipo per quella società», ha spiegato un portavoce di JB Drax. «Abbiamo agito sempre correttamente». Per Cimolai trattare con le banche internazionali non è così semplice come con i fornitori cui ha tirato il milionario bidone.

In mezzo a questa bufera spunta l’idea della Newco che dovrebbe assorbire gli 800milioni di euri di commesse raccolti dalla bad company. Spericolatezze finanziarie che grazie ai bidoni, dovrebbero garantire la sopravvivenza dell’imprenditore venerato come la Beata Vergine. Per sopravvivere, non si sa come, la famiglia, dopo aver provocato il buco da 600milioni di euri, è disposta a calare sul piatto 44 milioni di euri. Il resto lo mettono le banche. E i nuovi fornitori? Si faranno coglionare di nuovo? Aziende infette, Confindustria PN malata.