NogaroAmaro Exxx…Polzive!!! Scendono in campo i complottisti delle scie chimiche contro un progetto di sviluppo industriale di San Giorgio. Si sbregano i Comitati. Al convegno No Vax di ieri sera assenti De Toni e Tibaldi.

La follia integralista dei No Vax si manifesta anche nella bassa friulana. All’incontro di ieri sera di Cervignano (un centinaio di persone) non hanno partecipato i due comitati che in questi giorni stanno dando di matto su un progetto di sviluppo industriale a San Giorgio di Nogaro: quello di Paolo De Toni e di Aldevise Tibaldi. Devono aver capito anche loro che NoVax o scie chimiche poco c’entrano con il futuro, con la salute dei cittadini (i vaccini salvatori del Covid), l’innovazione, e lo sviluppo industriale. La spaccatura è evidente, anche perché quello che è emerso ieri sera ha avuto solo un comune denominatore: un pregiudizio verso chi fa impresa. Per i teorici delle scie chimiche (Soranzo della lista Cambiamenti per Cervignano) il mondo dovrebbe tornare all’età del carbone. In tal senso si è capito di quale disordine organizzativo è costellato il movimentismo della bassa friulana. Fra i presenti di ieri sera a Cervignano non mancavano i simpatizzanti della lista “Insieme Liberi” della candidata Giorgia Tripoli (legale di De Monte contro Leopost), fra cui l’organizzatore e consigliere comunale Giuseppe Soranzo, sostenitore della teoria delle scie chimiche, cioè coloro che sostengono che, alle scie di condensazione visibili nell’atmosfera terrestre create dagli aerei, siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli, per varie finalità. Da questi ragionamenti si parte per strumentalizzare la difesa dell’ambiente contro lo sviluppo industriale.

Nel frattempo il candidato dei pordenonesi Ciriani e Agrusti per Fratelli d’Italia, Paride Cargnelutti, sta bene attento a non toccare il tema dell’acciaieria. Dice: “Industria e natura possono convivere”. Domani Cargnelutti sarà al centro canoa di San Giorgio di Nogaro, accompagnato dal braccio di destro di Agrusti in Friuli Luca Ciriani. Qualcuno si sta chiedendo come mai nessun deputato friulano, o segretario del partito di Fratelli d’Italia (Cervignano è a due passi…) vada a sostenere il candidato della bassa? No vax, terrapiattisti, scie chimiche, compolotti vari sono in allarme… Nostalgia dell’età della pietra.