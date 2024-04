TagliamentoTurbolento Exxx…Polzive!!! Successo storico per la squadra di calcio, vince il Girone ed è promossa in Prima Categoria. Alle elezioni comunali accade l’inimmaginabile: Il vice sindaco contro il sindaco, ambedue della Lega.

Con un secco 5 a 1 rifilato al Coseano, la squadra di calcio del Tagliamento è matematicamente campione del Girone e passa in Prima Categoria con 5 gionate di anticipo. La vittoria di ieri in casa è stata cristallina: 4 gol di Masotti e uno di Ascone. Per il Coseano ha segnato Donati. Festa grande nella storica area dei festeggiamenti che però coincide con il finimondo che sta tagliando le gambe al Centrodestra. Nemmeno in riva al fiume i petardi vengonio risparmiati. Soprattutto in casa leghista che rischia il dilaniamento. Secondo alcuni esponenti di livello del Carroccio locale, il vicesindaco Luigino Toller, avrebbe già sciolto la riserva per candidarsi sindaco. Lo stesso dicasi per Orlando che mantiene una posizione molto defilata. Fonti molto ben informate rivelano un singolare attivismo del sindaco uscente. Terzo incomodo Fratelli d’Italia. Gli invotabili.