ElezioniBerlusconi Exxx…Polzive!!! Al via la campagna di tesseramento di Forza Italia. Veneto e Friuli Venezia Giulia primattrici a livello nazionale. Obiettivo superare la Lega di Salvini-Fedriga alle europee. Consiglieri regionali Fvg pronti a passare con Tajani.

E’ partita ieri in tutto il Triveneto la campagna di tesseramento di Forza Italia. Gli azzurri sono accreditati di percentuali di gradimento superiori a quelle della Lega. Il tesseramento procede con l’ottimismo che ha sempre contraddistinto Berlusconi. Superare i mille iscritti in regione. Udine fa da battistrada con 435 tessere e Pordenone 325. Il momento è favorevole, fanno sapere da Trieste, e alle europee e comunali ci saranno delle grosse sorprese. In realtà col disorientamento che provocano alla coalizione sia la Lega che i Benito Remix, l’elettore è sempre più convinto che Forza Italia rappresenti, per la coalizione, competenza e stabilità politica. Per tal motivo, i rimbalzi dal consiglio regionale Fvg trasmettono segnali sempre più nitidi di possibili passaggi dalla Lista Fedriga a Forza Italia. L’incognita terzo mandato favorisce la giostra. Alle elezioni mancano solo 2 mesi e Forza Italia ha già messo l’ipoteca su alcuni comuni.