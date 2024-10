TagliamentoSentimento Exxx…Polzive!!! Lega e Benito Remix nelle peste. 15 comuni del Friuli contro il progetto del ponte-traversa. I residenti: verranno a chiederci il voto.

Si fa sempre più rovente la vicenda della traversa sul Grande Fiume progettata per il tratto che unisce Spilimbergo e Dignano, sponda ovest ed est del Tagliamento. Nel mirino finiscono esponenti di Fratelli d’Italia (Scoccimarro e Amirante) e Lega (il vice ministro Vannia Gava che ha trovato i fondi per la devastazione del territorio). Dopo che l’estate scorsa un consiglio comunale riunito in seduta “plenaria” nella città del mosaico con gli amministratori dei comuni di Dignano e Spilimbergo aveva votato contro la progettazione della traversa, la settimana scorsa è arrivata la bocciatura dei 15 comuni che compongono la Comunità di Montagna delle Prealpi Orientali (compreso Spilimbergo). L’assemblea ha recepito e votato all’unanimità il testo che ribadisce la “netta contrarietà all’ipotesi di costruzione di una traversa laminante con luci mobili a paratoie piane parallela al ponte di Dignano per la creazione di un bacino di espansione in linea, in alveo attivo”. Gli amministratori della Comunità di montagna, col voto unanime, si sono fatti interpreti delle istanze rivolte all’amministrazione regionale di ricercare alternative progettuali prima di dare il via libera preliminare al piano “Idrostudi”. I sindaci, presidente dell’assemblea Cescutti in testa, hanno chiesto la revoca e l’annullamento della delibera della giunta regionale specifica sul progetto. Chiedono la costituzione di un nuovo gruppo di studio. In realtà l’assessore Scoccimarro, dopo il voto dei due comuni (Spilimbergo e Dignano) dell’estate scorsa aveva assicurato che “nulla sarà fatto sopra la testa delle comunità interessate”. La Comunità Montana delle Prealpi è composta dai comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano, Sequals, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro e Spilimbergo. Il comitato esecutivo è composto dai sindaci: Enrico Odorico, Juri Del Toso, Enrico Sarcinelli e Umberto Scarabelli. Ma la “traversa” sta diventando un caso politico per via del fatto che alcuni primi cittadini di area centrodestra vanno contro i progetti della regione, Sarcinelli e Turridano, per esempio. Il vice ministro Vannia Gava (Lega) ha trovato i fondi del governo e Scoccimarro è l’assessore delegato al progetto assieme alla collega Amirante, ambedue di Fratelli d’Italia. Sabato sera a Dignano e San Daniele le voci rimbalzavano: Ci ricorderemo al momento del voto.