TagliamentoSentimento Exxx…Polzive!!! Ecomostro o ponte? in commissione a Trieste saltano le valvole ai BenitoRemix. Il sindaco di Dignano contro Scoccimarro: Fosse vero che il ponte in caso di piena viene giù, lo farei chiudere subito. Il sindaco di Latisana: Ci sentiamo frustrati. Abbiamo diritto alla sicurezza.

Molto intensi oggi a Trieste i lavori in commissione per l’illustrazione del documento preliminare all’avvio della progettazione dell’intervento di costruzione di una traversa laminante, con luci mobili a paratoie piane, adiacente al ponte di Dignano. L’assessore Scoccimarro ha ricordato: “Noi ascoltiamo il territorio. La progettualità andrà su un unico ponte e non su un’opera più mastodontica. Nessun ecomostro. Due opere – osserva l’esponente di giunta – non sono l’indirizzo politico. Si procede per atti e sulla linea della delibera di generalità che prevede il ponte-traversa. Non è una diga. Il sindaco di Dignano, Turridano, stesso colore politico dell’assessore, parte da lontano per la replica: “Sono passati 58 anni per arrivare ad oggi e non avere ancora niente di concreto per quanto riguarda la messa in sicurezza del basso corso del Tagliamento. Se ci sono responsabilità dobbiamo andare indietro di 60 anni. Oggi io mi aspetto che si arrivi a una soluzione che possa essere realizzata e non un obbrobrio o un ecomostro come quello previsto nelle delibera di indirizzo. Non mi risulta che vi siano soluzioni alternative. Che un esponente di maggioranza ci venga a dire che: “O accettate qualcosa o il ponte non lo fate!” è gravissimo. Turridano sospetta: “Siccome la viabilità regionale ha la necessità di un ponte, lo collegano apposta con un sistema di laminazione per poi non fare né questo né l’altro. Siamo chiari: non dò un parere a un intervento che prevede la laminazione. La comunità regionale deve essere chiara: O serve un ponte a Dignano oppure si lascia il ponte vecchio. Quello che abbiamo celebrato, ha compiuto 100 anni e gode di buona salute. Come si vede, sta su e le macchine passano. Fosse vero che il ponte, in caso di piena collassasse, ditemelo, perché lo faccio chiudere. E se non fosse vero? Potrebbe essere anche procurato allarme. Il ponte di Dignano è vincolato? si può demolire? non lo abbiamo ancora capiro”. Il sindaco fa la sintesi: “Occorre trovare delle soluzioni alternative alla delibera d’indirizzo in condivisione col territorio”. Il suo collega di Latisana Sette la mette sul piano emotivo: “Ci sentiamo visti come antipatici, quelli che creano sempre problemi. Però siamo consapevoli di cosa potrebbe accadere con un’inondazione: abbiamo visto l’esempio del Vaia dove l’Autorità di Bacino ha affermato che c’è stato un pericolo di morte facendo riferimento a circa 100 vittime. Di fronte a queste relazioni, conoscendo il rischio, il pericolo e questi dati, non siamo più nella colpa, ma accettiamo il rischio morte e siamo nel dolo eventuale. Gravissime responsabilità. Ben peggiori di quelle conclamate. La responsabilità morale che soggiace a questi profili non possiamo assumercela. Dobbiamo essere consapevoli della responsabilità anche penale. Noi politici – osserva il sindaco – abbiamo un mandato. Non dobbiamo farci inquinare dai numeri delle firme raccolte dai Comitati. Si stanno contrapponendo delle comunità: la comunità dell’alta contro la comunità della bassa. C’è una spaccatura e i latisanesi si sentono apolidi. Abbiamo diritto alla sicurezza. Abbiano bisogno di una tempistica chiara in tempi urgentissimi”.