Movimento5 Exxx…Polzive!!! Le audizioni sul Tagliamento dilaniano i grillini: Rosaria Capozzi getta la spugna e abbandona l’aula e i comitati dopo mesi di lotte contro il progetto di laminazione. Spaccatura friulana.

Ad un certo punto delle audizioni di ieri in Consiglio Regionale Fvg, l’esponente grillina Maria Rosaria Capozzi ha abbandonato l’aula. Mesi si interrogazioni, mozioni presentate, incontri con comitati e comitatini, sindaci, presenza sotto il palazzo della Regione con tanto di sberleffo di Scoccimarro sui voti presi, 130, per arrivare in Consiglio. E, ancora, comunicati stampa addirittura con il senatore Patuanelli per ribadire il no al ponte laminare che la Regione vuole fare. Ieri in molti attendevano una sua presa e invece, la consigliere regionale di ció che resta del M5S in Friuli Venezia Giulia, ha dato picche a tutti e se ne è andata anzitempo lasciando i colleghi consiglieri, Honsell e Pellegrino in testa, a combattere contro Scoccimarro e il progetto lasciando a bocca asciutta, amareggiati e delusi, coloro che vedevano nella paladina grillina la loro eroina. Restano intatte, per converso, le posizione del M5S da Pordenone che con Mauro Capozzella, coordinatore provinciale, tuona: “Un giorno di gloria, forse l’unico dopo la richiesta dell’asilo gratis, per Maria Rosaria Pompea Capozzi che finirà nell’oblio”. Sul progetto del Tagliamento, il coordinatore pordenonese ricorda: “Politica non sia pavida dopo anni di immobilismo e ascolti i tecnici. Servono opere urgenti per salvaguardare il territorio a rischio esondazioni, soprattutto la Bassa Friulana. Ogni giorno è un giorno perso e tutte le soluzioni si trovano nello studio del Laboratorio Tagliamento con priorità interventi laminari lungo il corso nord del fiume”. Sul fronte del Campo Largo si fa sentire Chiara Appendino. La vicepresidente del M5S va dritta: “Questo non è il momento per un’alleanza strutturale con il Pd. Prima di ogni altra cosa, il Movimento deve ridarsi un’identità e una visione. Non riusciamo più a parlare agli esclusi, stare col Pd ora è dannoso, dobbiamo ridarci un’identità”.