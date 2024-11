ConvenzioniTripponi Exxx…Polzive!!! In regione c’è trippa per gatti. Per l’inaugurazione della stagione lirica di Trieste con la “Traviata” 300 mila euri. Al Cinemazero di Pordenone 620mila. A Udine il deserto.

Si chiamano “Norme regionali in materia di attività culturali” e si corredano di “Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali” dove la Regione può stipulare con le parti. Quelli più significativi sono timbrati “Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste” con cui l’ente chiede di poter attivare una convenzione per la realizzazione dell’allestimento de “La Traviata” con cui verrà inaugurata la stagione lirica 2024/’25 (8 –17 novembre 2024) con l’allestimento del regista Arnaud Bernardi e dello scenografo Alessandro Camera. Spesa complessiva per l’intervento euro 300.000,00. Inoltre, in data 09 ottobre la stessa Fondazione Teatro lirico ha chiesto di poter attivare una convenzione per la realizzazione, nell’ambito del programma culturale legato all’evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, di un progetto originale consistente nella rappresentazione di una nuova composizione musicale, in prima assoluta, commissionata al compositore Maestro Giorgio Battistelli, ispirata al tema dei confini, su testi tratti dall’opera “Un altro mare” dello scrittore Prof. Claudio Magris e dalle opere del filosofo e poeta Carlo Michelstaedter. Da rappresentarsi in un luogo di Gorizia riconvertito, senza ulteriori costi, a sito di spettacolo (in ipotesi, l’hangar dell’aeroporto o il palazzo della Ginnastica Goriziana) e da riprendere in replica al Teatro Verdi di Trieste. La spesa complessiva per l’intervento ammonta a euro 120.000. Nel quadro delle convenzioni anche l’Ert Fvg ha chiesto di poter attivare una convenzione per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della nuova sede di viale Duodo a Udine, di acquisto di arredamenti, di beni strumentali materiali e immateriali, di fornitura di strumenti tecnologici, di adeguamento e miglioramento degli strumenti tecnici per lo spettacolo e informatici a disposizione dei dipendenti. Importo da definire. Più articolata l’istanza presentata dall’Associazione culturale Cinemazero di Pordenone che chiede di poter attivare una convenzione per la realizzazione di interventi di riqualificazione e ammodernamento del foyer e del nuovo spazio polifunzionale di fronte all’Aula Magna Centro Studi di Pordenone, in Piazza Maestri del Lavoro dove sono collocate le quattro sale cinematografiche d’essai gestite da Cinemazero, della Mediateca di Cinemazero, in via Mazzini a Pordenone, presso Palazzo Badini, e del nuovo Archivio di Cinemazero, acquistato dall’associazione nel 2021 ed adibito ad archivio di fotografie, video e audio, con contestuale acquisto e conversione dell’appartamento posto al primo piano dell’immobile dove è collocato l’Archivio stesso, per adibirlo a residenze di artisti e spazi per uffici e per la catalogazione ed inventariazione; la spesa complessiva per l’intervento ammonta a euro 620.000,00.