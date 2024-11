AviariaCalvaria Exxx…Polzive!!! Ci mancava solo l’influenza! L’azienda sanitaria istituisce la zona di protezione. 17 comuni coinvolti. Vietate le fiere, i mercati e la movimentazione di pollame.

Il direttore dell’area veterinaria dell’azienda sanitaria Friuli centrale ha firmato l’ordinanza che istituisce la zona di protezione (focolaio di San Giorgio di Nogaro) e la zona di sorveglianza da influenza aviaria che interessa i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Talmassons, Terzo d’Aquileia e Torviscosa. Si devono censire tutti gli stabilimenti commerciali dove sono detenute specie avicole ubicate all’interno della zona ed effettuazione di un campione di stabilimenti situati nella zona di sorveglianza e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute. Ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di sorveglianza è autorizzato esclusivamente a condizione che avvenga: a) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione; b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie; c) no consentita la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; d) vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività; e) vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento; f) è vietato l’utilizzo di richiami vivi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo.