MigratesVotantes Exxx…Polzive!!! La sinistra in cerca di voti propone misure per aumentare la presenza in regione di minori non accompagnati: “Gioco, apprendimento, laboratori di teatro, trovare casa e inserimento nel mondo del lavoro”.

Su impulso del presidente del presidente della VI Commissione regionale Fvg, Roberto Novelli, è stata organizzata oggi una visita alla struttura di accoglienza per minori non accompagnati “Oikos” Ong di Fagagna. La questione dei minori, soprattutto a Udine è molto problematica e il centrodestra non manca di evidenziarne le criticità del fenomeno come le cronache locali lo dimostrano. “Quello che è emerso dal confronto con gli operatori che ci hanno accompagnato a conoscere non solo la struttura di accoglienza, ma anche gli ospiti presenti – rivela la consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino – è che il vero problema non è l’inserimento lavorativo dei ragazzi una volta raggiunta la maggiore età, quanto la casa. Per l’esponente dell’opposizione è necessario: “Portare gli adolescenti al compimento della maturità sostenendo le loro peculiarità, anche attraverso il gioco e l’apprendimento ricreativo, è quanto è emerso dalla visita alla struttura di Fagagna. Laboratori di teatro, diritto, ma anche di cultura di genere. Quello che è emerso dal confronto con gli operatori che ci hanno accompagnato a conoscere non solo la struttura di accoglienza, ma anche gli ospiti presenti – prosegue Pellegrino – è che il vero problema non è l’inserimento lavorativo dei ragazzi una volta raggiunta la maggiore età, quanto la casa. Trovare un’abitazione – spiega la consigliera regionale -, una volta usciti dalla struttura al raggiungimento della maggiore età, è uno dei punti più critici del percorso. È risaputo come le risorse abitative messe a loro disposizione siano purtroppo minime e, come ho più volte affermato, c’è la reale necessità di una politica abitativa a supporto degli affitti o anche intervenendo istituzionalmente coinvolgendo realtà pubbliche come le Ater, con particolare riguardo all’edilizia sovvenzionata”. Alla visita hanno partecipato le consigliere regionali Manuela Celotti, Laura Fasiolo (Pd), i consiglieri Francesco Martines e Massimiliano Pozzo, che hanno osservato: “La gestione dei minori stranieri non accompagnati non deve e non può essere lasciata solo al buon lavoro che svolgono il Terzo settore e i Comuni. È necessaria una regia da parte della Regione per gestire situazioni complesse a partire dalla necessità di una casa, nel momento che questi ragazzi entrano nel mondo del lavoro e quindi nelle nostre comunità”. Fasiolo ha concluso: Temi che sottolinea anche la consigliera Fasiolo: “Il problema sorge dopo i 18 anni perché se questi ragazzi non trovano un’abitazione rischiano seriamente di finire per strada ed è questo un problema urgente che va affrontato dalla Regione”.