TagliamentoRovento Exxx…Polzive!!! Il sole dà alla testa. L’assessore Scoccimarro: “Il ponte di Dignano potrebbe crollare”. Sindaci ignorati. Che aspetta a costruire una briglia come quella di Chiopris sul sul Torre? Sciabolata di Moretuzzo: “Fedriga intervenga e gli tolga le deleghe”. Sale la pressione in maggioranza.

Scoccimarro sui carboni ardenti di questa torrida estate. Prima l’Ausir, poi i manifestanti all’esterno del Consiglio regionale, oggi il ponte di Dignano. Assessore fulminato.

Se parli coi dignanesi del ponte che crolla, come reso noto dall’assessore Scoccimarro a Telefriuli, si mettono a ridere. Conoscono il Grande Fiume come le loro tasche. Il ponte lo cavalcano da 100 anni. Per rendere l’idea di com’è diventato più sicuro nel tempo basta vedere le pile circondate dalla ghiaia. Più acqua scorre e più detriti si formano attorno ai manufatti rendendo il ponte indistruttibile. Vedi foto. L’affermazione del Benito Remix è invece gravissima e lascia intendere una drammatica incoscienza del delegato. Fosse vero come dice lui che il ponte sarebbe a rischio, perché non si attiva a costruire un muro di contenimento chiamato briglia a valle della struttura? L’esempio è quello di Chiopris Viscone che, essendo crollato, non riusciva più a mantenere la ghiaia sotto al ponte. Va detto che quel tipo di barriera, realizzata sul Tagliamento, avrebbe la funzione di salvare l’ambiente circostante e le aree golenali verso Bonzicco di Dignano e Gradisca di Spilimbergo. Meno ghiaia vuol dire più problemi di erosione. Sul punto interviene il leader de “Il Patto per l’Autonomia”: «Le dichiarazioni dell’Assessore Scoccimarro sul ponte di Dignano sono inquietanti; se è vero che il ponte è a rischio crollo in caso di piena, la popolazione e i Comuni coinvolti devono essere informati immediatamente e devono essere presi i provvedimenti del caso». È il commento del segretario del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo. «I casi sono due – incalza Moretuzzo –: se è vero quanto sostiene l’Assessore Scoccimarro, si convochi immediatamente un tavolo tecnico che illustri la situazione e i motivi che determinano questo stato di emergenza, così che i sindaci e le autorità competenti dispongano la chiusura del traffico in caso di aumento del livello dell’acqua del fiume e la popolazione venga messa a conoscenza dei rischi che corre attraversando il manufatto in date situazioni climatiche. Se invece si tratta dell’ennesima dichiarazione fuorviante dell’Assessore, a beneficio di telecamere e taccuini dei giornalisti, con il solo scopo di creare allarmismo e giustificare una posizione della Giunta regionale sulle opere che interessano il Tagliamento sempre più indifendibile, allora il momento è decisamente preoccupante. In questo caso è evidente che l’Assessore è in stato confusionale e sta perdendo definitivamente il controllo della situazione, visto che solo un paio di giorni fa ha fatto un altro intervento scomposto in occasione dell’Assemblea dell’Ausir. Per questo il Presidente Fedriga dovrebbe intervenire tempestivamente e togliergli le deleghe prima che faccia altri danni».