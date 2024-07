GinStronic Exxx…Polzive!!! Meglio di un’Ordinanza: Le Fiamme Gialle su disposizione della Procura di Udine scoprono una gigantesca frode sull’importazione di alcool etilico. Introdotti in Italia di contrabbando, valico di Tarvisio, oltre un milione di litri per produrre whisky, grappa, limoncello, gin, wodka e superalcolici. Evasione per circa 11,5 milioni di euri.

Meglio di un’ordinanza del comune di Udine. Se la misura non è efficace, si va alla fonte. Pertanto le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Udine, hanno concluso una complessa operazione che ha permesso di scoprire una pericolosa frode, basata sull’introduzione (Tarvisio) nel territorio nazionale di rilevanti quantitativi di alcol etilico di contrabbando, al fine di produrre illegalmente, all’interno di laboratori clandestini privi di ogni tipo di autorizzazione, bevande alcoliche tra cui whisky, grappe, limoncelli, gin, vodka, distillati e altri liquori. Venti sono le persone ritenute responsabili di aver introdotto in Italia, tra il 2022 e il 2024, circa un milione di litri di alcol etilico importato dall’Est Europa, per un’accisa e un’I.V.A. evase pari a 11,5 milioni di euro. L’alcol etilico veniva prelevato dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Serbia e introdotto in Italia, principalmente attraverso il valico di Tarvisio, in provincia di Udine, spacciandolo per liquido igienizzante, biocida, lavavetri, disinfettante, ovvero con altri nomi di fantasia, destinandolo a volte a improbabili località d’oltreconfine, come Malta, al fine di eludere i controlli delle pattuglie delle Fiamme Gialle su strada. Le indagini hanno avuto origine nel gennaio 2023, allorquando, presso il casello autostradale di Venezia Est, è stato selezionato, per un controllo di routine, un mezzo che trasportava 26.000 litri di liquido disinfettante. In quella circostanza, non era sfuggito ai finanzieri trevigiani che la classificazione del prodotto come disinfettante era solo un espediente per evitare il ricorso alla stringente documentazione idonea alla circolazione dell’alcol etilico in ambito comunitario e, pertanto, introdurre, in evasione d’imposta, un rilevante quantitativo di alcol, su cui grava un’accisa pari a 10,3552 euro per litro. Da allora, grazie al coordinamento dell’Autorità Giudiziaria di Udine, subentrata a quella di Treviso per ragioni di competenza territoriale. Seguendo gli spostamenti dei carichi di alcol e i movimenti degli indagati, sono state scoperte e sequestrate tre fabbriche clandestine di superalcolici: in provincia di Foggia, allestita in un capannone di 300 metri quadri, in provincia di Napoli, collocata in una falegnameria in disuso, dove i finanzieri hanno trovato cinque soggetti, intenti all’imbottigliamento e all’etichettatura, in provincia di Caserta, predisposta in un immobile costruito senza permessi.