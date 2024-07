MorettiPerfetti Exxx…Polzive!!! Sempre più incandescente la temperatura all’Ausir FVG. Il Pd controreplica ai BenitoRemix sul “sacrificio” di Sette presidente.

Non si placano le acque attorno all’autorità Ausir. La golosa partecipata regionale che è stata teatro di una furiosa resa dei conti all’interno del centrodestra. Fratelli d’Italia pensava di portare a casa la presidenza come fosse una passeggiata e invece, l’assessore Scoccimarro è stato costretto a chiedere ai sindaci di rinviare il voto per non polverizzare il sindaco di Latisana, candidato dei meloniani. Sulla presenza (a che titolo?) dell’esponente di giunta in assemblea ieri i Benito Remix hanno preso le difese. Oggi la replica del Partito Democratico: «La debole, a nostro giudizio, difesa d’ufficio del gruppo di Fratelli d’Italia, che ribalta la realtà, non cambia quanto accaduto all’assemblea dell’Ausir: confermiamo il comportamento scomposto, irrituale e fuori luogo dell’assessore Scoccimarro che ha pensato, con il suo intervento, di intimorire i sindaci per indurre loro a non votare per il rinnovo dei vertici. Questo solo perché Fratelli d’Italia non aveva i numeri per votare come presidente il loro candidato, l’attuale sindaco di Latisana». Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali del Partito democratico Diego Moretti e Francesco Martines che replicano alla dichiarazioni del gruppo regionale di Fratelli d’Italia a margine dell’assemblea dell’Ausir, riunito per la votazione dei vertici dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti. «Ribadiamo senza timore di smentita – proseguono i consiglieri – che con il suo comportamento, Scoccimarro ha inteso minacciare i sindaci, non rispettando così la loro autonomia e libertà decisionale, che dovrebbe essere tesa a salvaguardare gli interessi dei loro cittadini». In merito alla presenza del consigliere Martines all’assemblea, afferma Moretti, «è pienamente legittimato, in quanto consigliere eletto democraticamente in comune di Palmanova, di rappresentare su delega il suo Comune, che lo ha tra l’altro ampiamente votato. È molto strano che – sottolinea il capogruppo Pd Moretti – Fratelli d’Italia metta in discussione questa presenza. Il rispetto delle regole della democrazia e delle istituzioni, quando non confacenti ai loro obiettivi di occupazione del potere, possono essere anche stravolte, pur di ottenere l’obiettivo da loro prefissato. FdI e Scoccimarro – concludono i dem – hanno un solo modo per recuperare tale situazione: far votare unitariamente un presidente di Ausir di Centrosinistra, abbandonando una commedia che ieri è emersa in tutta la sua evidenza. Ci chiediamo infine come Lega, il gruppo Fedriga presidente e Forza Italia possano accettare una situazione del genere».