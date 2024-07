BauBau…Bausir Exxx…Polzive!!! Si arroventa la polemica sul rinvio del voto all’Autorità unica del Friuli VG di ieri. Il gruppo di Fratelli d’Italia ribatte: Non prendiamo lezioni di democrazia dal PD. Cosa ci faceva Martines in assemblea?

Dopo le polemiche di ieri esplose in seguito alla presenza dell’assessore Scoccimarro all’assemblea dell’Ausir Fvg che ha “suggerito” ai sindaci il rinvio del voto del nuovo presidente (Vedi leopost). Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia replica al Partito Democratico: «È paradossale sentirsi dare lezioni di democrazia da esponenti del Partito Democratico che nel corso dell’assemblea di Ausir, l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, hanno parlato di accordi relativi lo scorso mandato sul voto del 2018, ignorando quindi l’espressione dei cittadini nella tornata del 2023. Bene ha fatto, perciò, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro a ribadire l’importanza di una votazione e un indirizzo dell’assemblea regionale di più ampia e trasversale condivisione”. Per i meloniani, «E’ assurdo l’attacco indirizzato all’assessore regionale da parte del Partito Democratico, che parla di una presenza irrituale quando all’assemblea era presente un consigliere regionale dem, Francesco Martines, su delega del sindaco di Palmanova. Nessuno tra sindaco e sei assessori era disponibile a un videocollegamento?». Per questo motivo Fratelli d’Italia «Rigetta quindi al mittente la richiesta di ritiro delle deleghe da parte di chi non rispetta il volere espresso democraticamente dai cittadini». La questione si sviluppa sul rinvio e sulla decisione di Scoccimarro: «un volere che l’assessore regionale ha inteso tutelare chiedendo all’assemblea il rinvio delle nomine proprio perché Ausir non è un ‘poltronificio’, bensì un ente strategico per gli investimenti del sistema idrico integrato regionale e di tutela dei cittadini e dell’ambiente per quanto riguarda acqua e rifiuti: solo una larga e trasversale maggioranza potrà garantire questo ruolo importante dell’ente».