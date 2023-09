SvistaSinistra Exxx…Polzive!!! A Trieste danno lezioni di democrazia a Udine accade l’inaudito: il presidente del consiglio toglie la parola all’opposizione. Pittioni esce dall’aula. Chiesto un incontro al sindaco. Video da urlo.

Con una reazione che andrebbe associata a un episodio di isterismo femminino, la presidente del consiglio del comune di Udine, Rita Nassimbeni, ha impedito di parlare alla consigliera dell’opposizione Giulia Manzan rispetto a una proposta di rinvio dell’approvazione di un piano attuativo. Il documento, portato in aula dall’assessore alla pianificazione territoriale Andrea Zini, conteneva la proposta che il consigliere Ciani, cui la presidente aveva dato sgarbatamente la parola (vuole parlare?), aveva tenuto a precisare: “La materia della pianificazione territoriale, è una materia delicatissima; c’è sempre il tema di contemperare le legittime esigenze dei privati con la pubblica utilità”. Nel merito dell’oggetto aveva chiesto di intervenire anche l’ex assessora Giulia Manzan: «Essendo una proposta – aveva detto – chiedo di intervenire». Nassimbeni invece ha tirato fuori gli artigli ed ha polverizzato la volontà della povera Manzan, «Perchè non posso intervenire anch’io?». La replica è stata categorica: «Non la faccio intervenire!! e chiudo i microfoni. Non scambiamo la buona educazione per debolezza. Ho lasciato parlare il consigliere Ciani, ho lasciato parlare l’assessore Zini, non intendo andare oltre». Game over, la ducetta di sala Ajace ha detto stop. A quel punto la minoranza ha minacciato di uscire dall’aula per protesta e solo il consigliere di Fratelli d’Italia, Antonio Pittioni, si è allontanato dall’adunanza. Una pagina incredibile che ha lasciato interdetti anche i consiglieri di maggioranza tanto era sgradevole l’arroganza e la prosopopea esibita in aula dall’esponente della lista De Toni. Nel merito, il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Vidoni, ha fatto sapere che su quanto accaduto ieri sera, insieme a tutti i capigruppo del centrodestra: «Chiederemo un incontro chiarificatore al presidente e al sindaco su quanto accaduto». Trieste chiama, Udine risponde: zitti e mosca la sinistra ha scoperto ieri sera una nuova ducetta.