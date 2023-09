LampiSinistri Exxx…Polzive!!! La sinistra Fvg ossessionata dal berlusconismo dell’assessore Bini: Annunciata la stagione dei processi: “Diritto all’ispezione e risposte su presunte incompatibilità”. Il caso Gerolin. A Udine all’opposizione impedito di parlare.

Oggi a Trieste, col pretesto delle attività dell’assessore Bini, tutta l’opposizione in consiglio regionale ha convocato una conferenza stampa per impartire le regole riguardo la composizione di una giunta regionale e stabilire chi possa o meno farne parte. Scrivono i partecipanti all’incontro: «Faremo le dovute verifiche sul conflitto d’interessi che riguarda l’assessore Sergio Bini in qualità di socio di riferimento e dirigente della società “Euro&Promos Spa”. Abbiano presentato una richiesta di accesso agli atti indirizzata a tutte le direzioni regionali e alle partecipate “. Delegittimare l’avversario prima di un’azione giudiziaria. A sinistra son fatti così. O fai parte della “ditta” oppure sei squalificato dalla vita politica. Casi di interessi in conflitto? Per esempio tutti hanno già dimenticato il funambolico dirigente-direttore del Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento, Daniele Gerolin, che non si è mai dimesso dalla carica o andato in aspettativa per 15 lunghi anni. Uomo di centrosinistra in totale conflitto d’interessi col ruolo che svolgeva all’interno del Consorzio. I distributori di dottrine morali non si sono mai permessi, in quegli anni, di sollevare la questione del conflitto, nemmeno riguardo la voracità di cooperative vicine alla sinistra emiliana che in Friuli scorazzano da un ente a un altro. Guardacaso, proprio alla vigilia delle esequie di uno dei massimi esponenti delle garanzie costituzionali (si ricordi quando era presidente della Camera che allontanò gli agenti delle Fiamme Gialle che volevano entrare nel sancta sanctorum della democrazia), i sui indegni eredi friulani riportano alla ribalta l’inganno storico di stabilire che il confronto tra maggioranza e opposizione è in realtà uno scontro fra illegalità e legalità. Insomma, Bini ha la colpa di evocare l’incubo della sinistra: Berlusconi e il berlusconismo. Trent’anni di successi che rodono alla sinistra come l’acido muriatico. Quindi l’opposizione all’attacco che annuncia la presentazione di due proposte di legge: una sull’incompatibilità degli assessori esterni (stagione inaugurata da Illy) e l’altra sul conflitto d’interesse. Nel frattempo in consiglio comunale a Udine, la presidente del consiglio Nassimbeni ha tolto la parola all’opposizione. Allucinazioni girotondine.