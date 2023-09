CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Bufera su “Il Piccolo” e non solo. Bolzoni: “Il caso dell’uomo impiccato al guard rail di Trieste sta diventando un talk show sulla pelle di un povero cristo”. La lunga lista: TgrFvg; Tele4; Ansa; Repubblica…

Il modo in cui è stata “trattata” dai giornali, in particolare da “Il Piccolo” la vicenda dell’uomo trovato impiccato domenica mattina dai tecnici dell’Anas al guard rail della superstrada che attraversa Trieste, ha mosso le acque fra le redazioni dei giornali e soprattutto fra i giornalisti. Il commento più perfido è quello di Fabio Carini dell’Acon che commenta: “Trieste sorprendente, unica città al mondo dove le persone prima muoiono e poi si suicidano”. Il riferimento è anche al caso di Liliana Resinovich. Per Attilio Bolzoni, esperto di criminalità mafiosa che scrive sul quotidiano “Domani”, «Non sappiamo se quest’uomo si è suicidato o è stato ucciso. Se è stato torturato o no. Non possiamo avventurarci in ipotesi. Aspettiamo le indagini altrimenti diventa un talk show sulla pelle di un povero cristo». Diego D’Amelio de “Il Piccolo” prende spunto da un vademecum dell’agenzia Reuters (elementi di base per i corrispondenti) per ricordare su twitter, a chi si occupa del caso che: “Se vuole tornare credibile, il giornalismo deve osservare, verificare, preferire verità a velocità. Fuggire il sensazionalismo. A Trieste si chiude un giorno (quello di ieri) che è monito di ciò che non va fatto. Grazie a Bolzoni per avermelo ricordato”. La Babele attorno al caso è stata sicuramente alimentata dagli organi d’informazione locali come la TgrFvg che ha parlato di “messaggio tra bande rivali”, poi Tele4 (“regolamento di conti”), Repubblica (“torture, crudeltà, così si uccide chi ha tradito”), Ansa…