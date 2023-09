NassimbeniSenzaFreni Exxx…Polzive!!! Lo show antidemocratico della presidente del consiglio di Udine: Sequestrato il diritto di parola. Fontanini insultato replica: “Lei ha impedito la discussione”. Chi suggerisce le regole alla presidente?

Non si placano le polemiche dopo il surreale consiglio comunale di ieri a Udine in cui la presidente Nassimbeni ha impedito ai consiglieri di minoranza di intervenire su una proposta di rinvio ed insultato (“poverino”) l’ex sindaco Fontanini. Come riportato su queste pagine, tutto è nato dalla “proposta” di rinviare l’approvazione di una variante a un piano auttuativo comunale (Pac) presentata dall’assessore Andrea Zini. Dopo che l’esponente di giunta aveva esposto le ragioni del rinvio, era intervenuto il consigliere Ciani e aveva chiesto di poter intervenire anche Giulia Manzan. La presidente non ha ritenuto di concedere la facoltà di parlare all’ex assessora. Nella bagarre è scappato anche un insulto a Fontanini (“poverino”) cui la presidente ha poi chiesto umilmente scusa. Ma l’ex sindaco, intervenuto su un passaggio successivo, ha dato una severa lezione di prassi consiliare alla “Ducetta” Nassimbeni: «Vorrei richiamarla a un linguaggio più consono al ruolo che lei riveste – ha affermato l’ex sindaco – e al rispetto del regolamento comunale. Da quando è mondo, soprattutto nelle democrazie, le proposte vanno discusse e poi votate a maggioranza. Quindi lei – tuona Fontanini – ha impedito a questa assise la discussione. Tutti hanno il diritto di esprimersi”. La replica della Nassimbeni è in perfetto stile moscovita: “Sono assolutamente convinta di aver fatto il mio dovere fino in fondo, nel rispetto del regolamento. E su questo, sono supportata dalle regole e dagli uffici”. Fra i banchi dell’opposizione è però maturato un sospetto. Quale ufficio suggerisce alla ducetta la prassi regolamentare dei lavori in aula?