MeloniTriestini Exxx…Polzive!!! I Benito Remix sempre più pesanti in comune: Elisa Lodi sfila le deleghe allo sport all’assessore Rossi. La Lista del sindaco Dipiazza perde pezzi. Ora Fratelli d’Italia punta a Grado.

Nel tardo pomeriggio di ieri, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha diffuso un comunicato in cui rende noto di aver assegnato all’Assessore Elisa Lodi la delega alla Promozione ed Eventi Sportivi che va a sommarsi alle attuali deleghe detenute: lavori pubblici, grandi opere, manutenzioni e valorizzazioni del demanio e del patrimonio, impiantistica scolastica e sportiva. Le deleghe allo sport erano in capo all’assessore Giorgio Rossi finito nella bufera per la questione della rizollatura dello stadio Rocco dopo il concerto dei Maneskin. Il significato politico della rimodulazione giuntale è formidabile. Fratelli d’Italia assume un peso sempre più determinante nell’assetto di maggioranza. Elisa Lodi è stracaricata di referati di alto profilo amministrativo a discapito della “scrematura” dell’assessore Giorgio Rossi. Con questo scambio, la Lista Dipiazza perde gran parte della sua rappresentanza con ben 4 consiglieri che hanno già abbandonato la lista del sindaco: Resigno e Codarin sono passati con Fratelli d’Italia, mentre Cason e il presidente Panteca sono finiti al gruppo misto. All’indebolimento della lista Dipiazza fa da contraltare il rafforzamento di Fratelli d’Italia che ora ha nelle mani il grosso dell’amministrazione triestina. E tra poco, molti scommettono, i Benito Remix caleranno richieste di alto livello anche a Grado, dove la questione resta irrisolta. Ora però bisogna risolvere la questione stadio Rocco e il segretario provinciale della Lega Polidori assicura: «Abbiamo un unico obiettivo – spiega – che è quello di garantire alla Triestina la possibilità di giocare le sue partite interne allo stadio Rocco».