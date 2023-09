GradoRibaltado Exxx…Polzive!!! Strappo dei BenitoRemix gradesi. 9 consiglieri comunali firmano le dimissioni. Si chiude il mandato del sindaco Kovatsh. Nuove elezioni in primavera.

6 consiglieri di opposizione e 3 di maggioranza hanno appena depositato in comune a Grado la lettera di dimissioni dall’incarico. Con effetto immediato la maggioranza non esiste più e il comune sarà retto da un commissario fino a nuove elezioni della prossima primavera. I firmatari sono: Reverdito, Fabris, Cicogna, Polo, Zanella per la minoranza. Ronchiato, Ritossa e Borsatti per la maggioranza. Delbello indipendente. Ultimamente i rapporti fra Fratelli d’Italia e il sindaco si erano irrigiditi. A nulla è servito il vertice della settimana scorsa a Trieste con Fedriga. Ora si tratta di ricostruire la coalizione, ma a centrosinistra stanno già stappando le bottiglie di spumante.