SvegliaTrieste Exxx…Polzive!!! Il comune cerca un super giornalista per l’attività di comunicazione relativa alla riqualificazione di PortoVivo. Compenso 100.000 mila euri. Domande entro il 14 dicembre.

Impero & Ruralia. Porto Vecchio e Porto Vivo. Asugi e Isontino alla canna del gas. Martedì lo sciopero generale del personale sanitario dell’area isontina per il denunciare il concreto pericolo di chiusura di alcune strutture sanitarie; oggi il comune di Trieste ha avviato una procedura esplorativa ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un giornalista idoneo, con possibilità di estensione ad un secondo incarico, a supporto del Servizio Informazione Istituzionale e Open Government del Comune di Trieste per le attività di informazione e comunicazione istituzionale. Veicolare l’attività amministrativa portata avanti dalla maggioranza verso gli organi di informazione e la cittadinanza legata ai piani di riqualificazione dell’area del Porto Vecchio, ora Porto Vivo. Il corrispettivo per lo svolgimento del singolo incarico oggetto del presente avviso è pari ad euro 23.644,38, con possibilità di estensione al doppio incarico per una spesa complessiva per l’Ente per il singolo incarico e per l’eventuale secondo incarico pari ad euro 100.000, per due anni 2024/2025. L’istanza dovrà pervenire entro la mezzanotte del giorno 14 Dicembre 2023. La figura del giornalista si rende necessaria a causa del verificarsi di una situazione che priverà per un periodo non identificabile, ma comunque perdurante, lo scrivente Servizio Informazione Istituzionale e Open Government di una professionalità interna impegnata nella comunicazione istituzionale dell’Ente. Per l’individuazione degli aspiranti idonei i criteri di valutazione sono: 30 punti massimo da esperienza professionale-lavorativa pregressa indicata nel CV; 70 punti massimo da colloquio. Impero&Ruralia.