LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Oltre 200 persone per la cena di Natale a Carlino (Ud). Dreosto, Cisint e Fedriga per scavalcare da destra Fratelli d’Italia. Domani a Firenze la convention sovranista. Wilders marca visita. L’intervento di Cisint.

La tradizionale cena di Natale della Lega a Carlino non ha tradito le attese. Circa 200 persone hanno partecipato all’incontro cui non sono mancati i leader del partito: Dreosto, Budai, Miani, Fedriga, Zilli, Pizzimenti, Cisint e molti altri. Tema dominante il sovranismo e l’appuntamento di domani a Firenze. Salvini sta preparando la campagna elettorale per le europee e vuole riprendersi in mano il pilotaggio dell’alleanza. Domani marcherà visita uno dei leader sovranisti, il vincitore delle elezioni in Olanda, Geert Wilders. In compenso ci sarà Anna Cisint a guidare la delegazione del Friuli Venezia Giulia cui Salvini vuole riservare a lei il tema della sicurezza e dell’identità occidentale, portando l’esperienza di Monfalcone sul palco di Firenze. Questo un passaggio del suo intervento di domani: «La mia battaglia contro l’integralismo islamico è alimentata ogni giorno dalla consapevolezza di ciò che vedo e succede a Monfalcone. Donne coperte integralmente, bambine troppo spesso pure, spose bambine inviate a casa a questo scopo, uomini padroni. Una città nella città che hanno voluto costruire… altroché integrazione». Cisint aggiunge: «Sono molto contenta di poterlo fare dal palco di Firenze perché credo che questa sia una battaglia necessaria per la Nostra libertà e i nostri valori. Siamo in questa situazione in Italia perché abbiamo lasciato le porte spalancate senza regole». Venendo alle cronache locali, da segnalare la costituzione della nuova sezione della Lega di Martignacco-Moruzzo-Colloredo di Monte Albano. Il nuovo coordinatore è l’ex assessore di Udine Maurizio Franz.