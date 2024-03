SuppostePasquali Exxx…Polzive!!! Dopo anni di vibratori per donne, finalmente quest’anno nell’uovo di Pasqua la grande sorpresa: Vibratori anali per uomo. I dettagli

Quest’anno, nei negozi specializzati, le uova con all’interno la sorpresa “pour homme” andavano via come il pane. Su queste pagine ad ogni festività importante abbiamo sempre dedicato uno spazio per i vibratori, soprattutto per donna. Telecomandi compresi. Quest’anno fanno il loro esordio quelli per uomo. Vibratori che vanno infilati nel deretano del maschio, come una supposta. Con qualche avvertenza. L’ano dell’uomo, a differenza della vagina, non è una zona naturalmente lubrificata pertanto occorre scegliere un buon lubrificante che rilassi i muscoli, che favorisca l’elasticità dei tessuti e riduca la sensibilità della zona senza intorpidirla o desensibilizzarla completamente. Secondo le case produttrrici dei vibratori anali, la stimolazione è una pratica eccezionale che per gli uomini si tratta di qualcosa di meraviglioso, un vero miracolo degli dèi. I vibratori anali per uomo sono realizzati in silicone medicale di elevata qualità, completamente immergibili, ricaricabili e con certificato di biocompatibilità, le dimensioni di questi prodotti sono perfette per tutti gli uomini e per qualsiasi livello di esperienza. Auguri ai lettori.