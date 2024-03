CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Clamorosa sportellata del Messaggero Veneto di Benedetti-Marchi a Promoturismo. Scambiati i dati delle presenze col fatturato. Bini sfigurato. Dagli uffici: “Fosse così, potremmo chiudere tutto”.

Sono stati resi noti ieri a Trieste, con tanto di preannunci stampa, inviti ai giornalisti di mezzo e terzo mondo e con la partecipazione del presidente Fedriga, i dati salienti dei visitatori che nel 2023 hanno solcato il “Dolce sapor d’Oriental respiro (“sapor, respiro” ndr)” friulano. Sono stati oltre 10milioni. Certamente un successo che il Messaggero Veneto della cordata Marchi-Benedetti ha completamente ridicolizzato. Sulla prima pagina di oggi, taglio centrale, è apparso un titolo relativo ai dati del turismo in regione: “Giro d’affari di oltre dieci milioni per il turismo”. Dall’entourage “pavese” dicono che all’assessore abbiano portato i sali. Bini-Ambrosetti sfigurato (vedi foto) a leggere la prima pagina. In genere il giro d’affari è un’espressione legata al fatturato dell’esercizio contabile. Che non c’entra nulla con le presenze che sono, appunto, di 10milioni. Come dire: lo scorso anno abbiamo avuto 10milioni di persone e abbiamo registrato un fatturato di altrettanti milioni. In Promoturismo commentano: “Se questo fosse il fatturato del 2023 potremmo chiudere baracca”. Evidentemente al Messaggero Veneto sono troppo concentrati sulle tasse aeroportuali di Brugnaro o a sostenere la Ztl del sindaco De Toni. Ma alcuni lettori fanno notare un altro scivolone del quotidiano di viale Palmanova: l’intervista a Evelina Christillin famosa solo per essere stata la compagna di scuola di Margherita Agnelli, figlia di Gianni e per aver aiutato il friulano Valentino Castellani a farsi rieleggere sindaco di Torino. Messaggero Veneto, linea rossa 20mila copie. Diverso il taglio su “Il Piccolo” con titolone in prima pagina: Crescita record del turismo.