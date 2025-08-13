SuperCoppaNellaToppa Exxx…Polzive!!! Friuli sottano. Cosa hanno visto le milioni di persone in TV annunciate dai vertici regionali per promuovere il Friuli? Un promo sul conflitto in Palestina e Sarkozy con lo sceicco Al-Khelaïfi.

Secondo i pivettari della regione la partita di ieri era doveva diventare una vetrina mondiale per il Friuli e giustificare l’impegno delle forze dell’ordine e i disagi creati ai residenti. Fedriga ricordava: “Calcoliamo che la partita di Udine verrà seguita da almeno 20milioni di persone. Sarà un veicolo promozionale per il Friuli irripetibile”. Cosa avrà visto quella moltitudine di persone? La Uefa ha monopolizzato tutto, e la ribalta calcistica è servita per lanciare un messaggio estremamente “politico”: “Stop a uccisione di bambini e Civili”. Non è una novità che il PSG esprima una certa simpatia per i palestinesi. Per quel che riguarda Udine nada de nada, anzi, la CBS ha mostrato al mondo l’ex presidente francese Sarkozy seduto in tribuna con lo sceicco Nasser Al-Khelaïfi, presidente e direttore generale del Paris Saint-Germain. Cosa avranno visto dei Friuli le venti milioni di persone annunciate da coloro che hanno “sponsorizzato” l’evento? Uno spot ProPal?