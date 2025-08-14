L’assessore che per la finale di calcio a Udine sperava in una “vetrina” (aridaje!) esposta di fronte a oltre 20milioni di spettatori non ha convinto gli esercenti e cittadini udinesi che mal hanno sopportato i disagi e non si sono lasciati facilmente infinocchiare dai vertici regionali. Tuttavia, all’assessore Bini interessava l’esclusivo “Cocktail” in castello. Dove ha perfezionato l’esternalizzazione dell’evento alla UEFA (lo striscione sul Medio Oriente…). Lo si vede in foto accanto al presidente Alexander Ceferin. Spiega oggi Bin: “Una grande giornata di sport per tutto il Friuli Venezia Giulia e per la città di Udine, segnata da intense emozioni: la finale di Supercoppa è un evento visto da più di 22 milioni di persone nel mondo e rappresenta una vetrina formidabile per il nostro territorio”. Quali sarebbero le “intense emozioni” se alle 21 battevano tutti ritirata?

Sono parole dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bin che ha rappresentato la Regione Friuli Venezia Giulia nell’esclusivo cocktail alla Casa della Contadinanza del Castello di Udine prima della finale Uefa Super Cup tra il Paris Saint Germain e il Tottenham. Cosa hanno visto le milionate di persone? Lo striscione sul campo? “Stop Killing Children. Stop killing Civilians”. Un messaggio politico firmato dalla UEFA cui i vertici regionali e comunali non si sono opposti. Friulani piegati a 90 gradi. Lo striscione andava sequestrato. E chi c’era nell’esclusivo cocktail per lo scambio di doni? Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il patron dell’Udinese Calcio Giampaolo Pozzo, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi e il ceo del Tottenham Football Club Vinai Venkatesham. Bin ha ringraziato se stesso, ovvero PromoTurismoFVG, che ha portato avanti l’organizzazione con grande determinazione e al patron Pozzo perché se questa finale si gioca a Udine è anche grazie alla bellezza dello stadio” (grazie Honsell). L’assessore si è compiaciuto, infine, per il successo del marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, che oggi è in bella mostra su “Il Corriere della Sera” con due manchettes. Resta la delusione degli esercenti cui è stata vietata la somministrazione di birra e altre restrizioni che hanno trasformato la festa in un coprifuoco. Commercianti, coloro che tengono in piedi l’economia FVG (vedi assestamento di bilancio) alla canna del gas. Indignati per una grande occasione persa. Ma all’assessore interessava il cocktail esclusivo e, soprattutto, incontrare lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG. Alle viste nuovi mercati per Neuro&Promos?