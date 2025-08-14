GalereComeTorture Exxx…Polzive!!! Conferenza stampa di NessunoTocchiCaino sullo stato delle carceri in FVG. Situazione intollerante, occorre ridurre di 16mila unità il numero dei carcerati. D’Elia: “I detenuti sono asfissiati dal caldo”.

Conferenza stampa a Udine questo pomeriggio al caffé Caucigh per illustrare gli impresentabili dati sullo stato delle carceri in Friuli VG. Sergio D’Elia, segretario dell’associazione Nessuno Tocchi Caino ricorda lo sciopero della fame di Rita Bernardini iniziato il 10 agosto per sollecitare le istituzioni su una situazione di emergenza sociale e umanitaria. “Serve ridurre – osserva D’Elia – di almeno 15-16mila la popolazione detenuta perché non ha un posto regolamentare. Oltre al problema della Polizia Penitenziaria che è sotto organico di almeno 6.000 unità”. Elisabetta Zamparutti, tesoriera dell’associazione: “In questi due anni e mezzo abbiamo visitato più di 250 istituti in Italia. Fra i quali Udine, Tolmezzo e Pordenone. Durante queste visite che cosa rileviamo?” Zamparutti ricorda: “Assistiamo al manifestarsi di uno stato di torto e non di uno stato di diritto. Vediamo i torti che subiscono i detenuti, una sofferenza che affligge i privati non solo della libertà personale ma della sfera affettiva, sensoriale in un dolore che colpisce anche chi non c’entra niente”. L’ex presidente delle camere penali Raffaele Conte ha rilevato: «Quest’anno per la prima volta, dopo tanti anni, Tolmezzo ha un problema di sovraffollamento: 189 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 149. E’ la prima volta che accade in un carcere di alta sorveglianza dove ci sono detenuti e internati al 41bis, coloro che hanno già scontato la pena. E’ l’unico carcere in Italia che detiene gli internati. Dovrebbero lavorare – puntualizza l’avv Conte – ma non ci sono le opportunità». Sono intervenuti gli avvocati, Paola Diana, Serbelloni, Conte e Massimo Brianese presidente del sodalizio “Società della Ragione”.