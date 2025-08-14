FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Sulla finale di Supercoppa i meloniani infilano una supposta di calibro europeo al sindaco De Toni. Solo annunci. Ha deluso le attese: Chi ha visto migliaia di tifosi al Fun Meeting Point? Sindaco e Vice hanno usato la Supercoppa come vetrina per se stessi. In maggioranza qualcuno rema contro questi eventi. Lanciata una petizione contro la partita Italia-Israele.

Non si placano le polemiche sulla contestata finale di coppa Uefa che si è svolta allo stadio “Blue Energy” di Udine. I vertici di Fratelli d’Italia (partito con ottime credenziali per la prossima presidenza della regione) commentano duble face l’organizzazione dell’evento. Questi i termini riportati da Ester Soramel, presidente del circolo di Udine e Luca Vidoni, capogruppo di Fratelli d’Italia in comune.

«Udine si è dimostrata ancora una volta all’altezza delle aspettative, ripagando la UEFA per la fiducia accordata alla nostra città e al Friuli BluEnergy Stadium, che si conferma come uno dei campi sportivi più all’avanguardia d’Italia. La bellezza del nostro territorio ha fatto da cornice al big match, conquistando visitatori e turisti. A deludere le previsioni, invece, e’ stato solo il Comune, con un bando che ipotizzava l’arrivo di migliaia di tifosi presso i Fun Meeting Point che non ci sono stati e rassicurando senza averne titolo gli esercenti, anzi, solo alcuni, della possibilità di spillare birra all’esterno dei locali, illudendo tutti di possibilità di introiti che, par di capire dai primi commenti, non ci saranno, trasformando i più in meno su molti bilanci». Soramel e Vidoni accusano sindaco e vicesindaco di «aver voluto trasformare la Supercoppa pianificata da UEFA, Regione FVG e Udinese Calcio, come una vetrina per se stessi più che per la città, ma il loro tiro, per usare una metafora calcistica, è andato fuori porta». Gli esponenti meloniani, ricordano ai cittadini l’attività della maggioranza di palazzo D’Aronco rispetto alle occasioni perse sull’incapacità di sfruttare le “potenzialità di Udine. Un ringraziamento doveroso alle Forze dell’Ordine che hanno assicurato con straordinario impegno la sicurezza in ogni momento di questo grande evento, che resterà impresso nella nostra memoria. Peccato che qualcuno in maggioranza remi addirittura contro, tanto da aver lanciato in concomitanza con la Supercoppa una petizione contro la partita Italia-Israele, match che si pone in continuità con l’encomiabile impegno della FIGC, della Regione e di Udinese Calcio di promozione della nostra città come protagonista di grande eventi sportivi».