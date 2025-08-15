15 Agosto 2025 - 12:51 pm

Il blog dei badilanti
FerragostaoArrapaho Exxx…Polzive!!! Il retroscena della Supercoppa: Chi ha detto che a Udine mancano le puledre? I francesi agli inglesi: Datevi all’ippica. Dopo gli esercenti, anche i tifosi, arrapati dalle promesse sono rimasti a secco. Dove erano nascoste? Buon ferragosto lettori.

Le puledre friulane, disinvolte e su di giri, appena hanno saputo delle “voci” che giravano sulla mancanza di risorse femminili alla finale di Supercoppa, riportate dai tifosi inglesi ci hanno inviato queste foto. Immagini che sono state scattate il pomeriggio del 13 poco prima della partita di Supercoppa. In realtà qualcuno aveva illuso gli ospiti e loro, pur di non perdersi l’arrapamento ferragostano avevano rinunciato anche alla gitarella a Venezia. Sarà vero? Le versioni non coincidono. Qui, per esempio si nota una stratosferica ragazza in costume sulla riviera del Cormòr, un’altra in piazza Primo Maggio. Forse alle tifoserie è sfuggito un particolare che i friulani ben conoscono: Le friulane sono discretamente esigenti.    

