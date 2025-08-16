LignanoFuoriMano Exxx…Polzive!!! A Ferragosto si consolano con le befane in pedalò. Perché turisti evitano la spiaggia friulana? Reel di Leopost sul pomeriggio a Pineta (vedi profilo facebook): Lettini sfasciati e bagnini che se ne sbattono dei turisti. Alle 18 riappare il guardiano: Tra poco si chiude! Improvviso Black out dopo le 21. La città al buio..

Se non vai a Ferragosto al mare quando dovresti andare? A Quaresima? Si va quando non c’è un parcheggio, quando i lettini dovrebbero essere tutti occupati (e per fortuna), o quando non si vede il mare ma solo una babele di esseri umani che sguazzano come tonni a pelo d’acqua. Un rodeo. Ferragosto è la celebrazione della vacanza in Italia, si veda il monumentale film “Il Sorpasso”. Ma è solo Ferragosto. Ed è in quello spazio che si misura la qualità dei servizi delle località balneari. Ieri a Pineta, per esempio, ufficio numero 5. Il bagnino ci indica con fare indispettito dove si trova la nostra fila. L’ombrellone è chiuso e nessuno lo apre, solo un signore, un turista che stava nei paraggi si è prestato alla funzione di supplente del bagnino. Lo sdraio sembrava un rudere appena recuperato da una discarica (quella che sta davanti all’ingresso dell’ufficio?). Vedi foto e filmato sul profilo facebook di Leonarduzzi. Intanto, come per miracolo riappare il bagnino. La sagoma si materializzava alle 18 e il suo incedere sembrava quello di un ufficiale tedesco, doveva provvedere a chiudere ombrelloni e sdrai. Siamo in preallarme: alle 19 la spiaggia chiude. Semmai avessi gola di un Cocktail fronte mare, lascia perdere, ti andrebbe di traverso al solo rumore sordo e assassino dei lettini che si chiudono. Poi uno si chiede perché i turisti scelgono altre località.