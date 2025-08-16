LignanoFuoriMano Exxx…Polzive!!! Prima i bagnini, poi i lettini. Oggi il blackout. La delusione dello spettacolo dei droni: costo 110mila euro.

In rete appare il resoconto dettagliato a firma di colui che segue da vicino gli eventi sulla stazione balneare, Luigi Damiani. «Purtroppo questo Ferragosto è stato segnato da alcuni elementi negativi. Il primo elemento il blackout che è avvenuto in serata e ha messo in difficoltà negozianti, bar, ristoranti e alberghi. Alcuni alberghi avevano degli eventi per il Ferragosto. Alcune attività hanno chiuso prima non funzionando i supporti tecnologici. Riviera e parte di Pineta sono rimaste senza energia elettrica per 4 ore. I l secondo elemento negativo è stato lo spettacolo dei 500 Droni al posto dei fuochi d’artificio degli altri anni. Uno spettacolo poco emozionale dal costo di oltre 110 mila euro per 12 minuti, contro I 40 mila euro dei fuochi della durata di mezz’ora. Molti si aspettavano meraviglie, in realtà l’attesa è stata delusa per il ridotto tempo, per una coreografia scialba e non in linea con il ferragosto. M olti hanno abbandonato la città. Chi è rimasto non ha risparmiato critiche. Pochi gli entusiasti. (…). Oggi sabato alle ore 23.30 a Pineta ci sarà lo spettacolo pirotecnico l’incendio del mare e, si spera, sarà tutta una altra musica.