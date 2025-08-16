LignanoSenzaVolano Exxx…Polzive!!! Chi vuole disarticolare la località amata da Hemingway? Un blackout si era verificato anche lo scorso anno. E-distribuzione aveva promesso un miglioramento della rete. Confcommercio: “Danno d’immagine incalcolabile”.

16 Agosto 2025 - 8:50 pm

Inaccettabile che a Lignano, la sera di Ferragosto, manchi la corrente. Va detto che un guato simile si era già verificato lo scorso anno e  Confcommercio Lignano aveva sollecitato E-Distribuzione chiedendo rassicurazioni e un potenziamento della rete, ottenendo l’impegno a migliorare le forniture. Tuttavia, denunciano oggi, “le cose sono peggiorate”. Chi vuole la disarticolazione di Lignano? I tecnici spiegano le origini del guasto: “un cavo interrato della rete elettrica. Per garantire il servizio, la notte di Ferragosto, sono stati utilizzati due generatori ausiliari e tre gruppi elettrogeno. La società ha messo in campo oltre una cinquantina di tecnici. Il presidente mandamentale di Lignano di Confcommercio Salatin rileva un «Danno d’immagine gravissimo» 

