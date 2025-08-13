LaSupercoppaFloppa Exxx…Polzive!!! Udine ostaggio dell’evento calcistico da fiasco europeo. Coprifuoco al parco Moretti. Il gestore dell’esercizio: “Una perdita importante per noi”. I francesi sfottono i friulani e rinunciano alla tradizionale “FanMarche”. Il comune punisce con divieti i bar della città e permette all’Heineken di sparare birra a fiumi. Il PSG ipoteca il trofeo.

Ormai non c’è più nulla da temere. I supporter del Paris Saint-Germain hanno rinunciato anche alla “fan marche”, il folkloristico corteo dei francesi. In città la partita-evento era stata annunciata come un grande spettacolo di tifoserie. E invece si è rivelato un flop euopeo. Mesi e mesi di ansia per i residenti e le attività commerciali. La temuta ‘fan marche’ dei supporter più estremi del Paris Saint-Germain prevista per ieri pomeriggio, non si è svolta. Gli ultras francesi sono infatti arrivati a Udine in forte ritardo e quindi sono stati scortati dalle forze dell’ordine direttamente nella loro postazione a ridosso dello stadio senza passare dalla ‘fan zone’ che era stata loro assegnata. In quanto alla notte della paura la maggior parte dei bar sono rimasti chiusi. Solo due esercizi aperti in piazza San Giacomo; aperta la pizzeria dei fratelli Panza di piazzetta del Lionello e la birreria Black Stuff accanto al cinema Odeon. Aperto il Grappolo d’oro che ha ospitato una 30 ina di clienti. Alle 21 la città era semivuota. Anche i ristoranti e pizzerie, per via del divieto di alcol, avevano le saracinesche abbassate. Un coprifuoco. Visto il deserto hanno sbaraccato anche i chioschi della Heineken di piazza libertà che, diversamente dai gestori dei bar della città, potevano sparare ettolitri di birra a fiumi. A meno di mezz’ora dal termine dell’incontro il Tottenham è in vantaggio per due reti a zero sul PSG. Vincerà il PSG.