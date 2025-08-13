SupercoppaConToppaExxx…Polzive!!! NoBirraNoPartita. I tifosi tirano buca alla città: se non ci possiamo sbronzare cosa veniamo a fare? Parco Moretti vuoto. Esercenti furiosi col comune per le mancate autorizzazioni alla spinatura di birra fuori dai locali. Ma Heineken spara ettolitri in piazza libertà.

Così si presentava poche ore fa l’area del parco Moretti a Udine. Panche e tavolini vuoti. Erano attesi i tifosi avezzi a tracannare ettolitri di birra e invece, picche. I tifosi delle squadre di calcio europeo si portano dietro questa caratteristica: La scimmia. E il pericolo di non trovare nemmeno una spina di birra per via delle disposizioni del comune li ha allontanati da Udine. Quelle disposizioni che hanno mandato in bestia gli esercenti che avevano già prenotato i gruppi di spine per dissetare i rubizzi del calcio europeo e che il sindaco, ieri, ha negato le autorizzazioni. Cosa veniamo a fare a Udine? se non ci possiamo ubriacare? Il calcio è così. Alla produzione di violenza e criminalità, si aggiunge la sbronza. L’unico obiettivo dei tifosi, la sbronzatura.