SupercoppaMetteLaToppa Exxx…Polzive!!! Sarà il calcio a coprire le nubi nere dell’economia FVG con le pezze al culo? Crescita ferma a zero. A cosa pensano Fedriga e gli assessori regionali Anzil e Bini? A come infinocchiare i friulani con la Supercoppa.

L’analisi dell’economista Fulvio Mattioni sul drammatico stato di salute dell’economia friulana è stata pubblica ieri su “Il Gazzettino”. Mattioni spiega: “Nessun cambiamento di rotta, siamo fermi da anni e il 2025 andrà peggio. E’ assai probabile aspettarci una ulteriore decrescita del nostro povero Fvg anche nel 2024 dopo quella certificata dall’Istat nel 2023 (-0,5% unico in Italia). Sarebbero – rende noto Mattioni – due recessioni consecutive in presenza di bilanci faraonici della regione Fvg, che, evidentemente, non contribuiscono affatto alla crescita del Pil regionale. Perché? – si chiede l’economista -. La risposta è la seguente: “La spesa alimentata dal bilancio regionale è una spesa improduttiva – commenta Mattioni – significa che non è una spesa per investimenti che sarebbe capace di proiettare i suoi benefici anche nel medio periodo e che non è dotata di effetti moltiplicativi. Si tratta – conclude Mattioni – di una “spesa miope”. Noi qui a Leopost diremmo cartolina per allocchi o per chi ci crede ancora ai “trombettieri di palazzo” (ndr). Di fronte alla drammaticità dei termini esposti dall’economista, la maggioranza regionale si consola con la Supercoppa. Alcuni giorni fa, il presidente Fedriga alla presentazione della finale assieme al vicegovernatore Anzil e all’assessore Bini ha affermato: “È un’emozione particolare vedere l’aquila stilizzata del Friuli Venezia Giulia accanto al logo di questa finale di Supercoppa Europea. Rappresenta la volontà della Regione di continuare a crescere in termini di visibilità, di incoming turistico e di investimenti”. L’assessore Bini ha sottolineato che “Il Friuli Venezia Giulia è ormai diventata la casa dei grandi eventi, non solo sportivi ma anche culturali e musicali. “Ci attendiamo importanti ricadute per la ricettività locale”. Pare che i commercianti siano impauriti per l’arrivo dei barbari. Intanto la crescita del Pil è ferma a zero.