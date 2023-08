SuperBonus Exxx…Polzive!!! Parla il titolare dell’azienda accusato di aver truffato 500 famiglie: “Sono vittima di un grande malinteso”.

La società accusata dalla Procura di aver truffato oltre 500 persone con la promessa di ristrutturare gli immobili attraverso le agevolazioni e gli sconti del superbonus, si chiama “Eco House International Srl” con sede originariamente a Lucca, poi trasferitasi a Udine in via Tavagnacco; da lì in via Stiria per la sede legale e a Reana del Rojale per la sede operativa. Vi lavoravano 18 dipendenti. Il titolare, Vito Leonetti, assicura: “Con le indagini in corso non posso parlare, anche se avrei tante cose da dire; mi hanno suggerito di restare in silenzio. Posso solo affermare che c’è stato un grande malinteso e io sono solo una vittima“. La vicenda era stata resa nota circa una settimana fa quando il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine aveva dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica per un sequestro preventivo (finalizzato alla successiva confisca) del valore di circa 1,6 milioni euro e indagate, al momento, quattro persone: due titolari di una azienda edile, un commercialista e un ingegnere. In pochi mesi la società aveva raccolto centinaia di contratti con procacciatori che fungevano da piazzisti porta-porta per vendere gli appalti. I clienti che abboccavano versavano caparre che andavano da un minimo di 10 a un massimo di 20 mila euri. Si parla di un bidone di circa 5 milioni di euri solo di acconti. Le ipotesi accusatorie sostengono che i tecnici della “Eco House International Srl” asseveravano false dichiarazioni per ottenere la cessione del credito entrando nei cassetti fiscali degli sprovveduti. Leonetti ha promesso che la verità verrà a galla.