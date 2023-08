FineVita Exxx…Polzive!!! Forza Italia cavalca l’etica per sciabolare la Lega. Andrea Cabibbo: Sul fine vita non corriamo dietro a Zaia.

Acque agitate all’interno di Forza Italia dopo che Meloni, sul caso tassazione extraprofitti alle banche, ha messo in chiaro chi è che comanda e “declassato” Tajani rispetto all’attività di Governo. Il pianeta azzurro è in pieno fermento per via del congresso e per le credenziali sempre più solide che circondano il secondogenito Pier Silvio. Ora però bisogna riprendere in mano l’autorevolezza perduta dopo la scomparsa del Cav e attivare tutte le centrali disponibili per impedire che gli azzurri finiscano nell’oblio. Al punto che il capogruppo in consiglio regionale Fvg Andrea Cabibbo sceglie i temi etici (suicidio assistito) per indicare la linea al centrodestra del Nordest e alzare la paletta di stop alla Lega-Liga Veneta e perfino a Zaia. Prendendo spunto dal caso della donna di Trieste, cui l’azienda sanitaria è stata costretta a fornire tutto l’occorrente sanitario affinché “Anna” possa decidere di mettere fine alle proprie sofferenze, Cabibbo osserva: “La profonda importanza della materia non lascia spazio a giochetti di astuzia: qualcuno tenta di sfondare gli argini regionali per aggirare il Parlamento…». Cabibbo ritiene che non sia il caso di cantare vittoria per via che l’Azienda Sanitaria ha dato corso alla procedura (Asugi in prima battuta aveva negato, poi costretta dal Tribunale ndr) del suicidio assistito. «Faremo – puntualizza il capogruppo azzurro – valere le nostre idee rispecchiando quanto sostenuto dal nostro elettorato: non è per nulla scontato che in Friuli Venezia Giulia si ripeta quanto avvenuto in Veneto». Cos’è accaduto in Veneto? Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti (Lega), ha dichiarato ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Malgrado il malumore di alcuni esponenti del centrodestra rispetto alla linea favorevole del governatore Luca Zaia, il testo avrà buone possibilità di ottenere un successo in aula. Il Comitato promotore aveva depositato 9.000 firme il 30 giugno scorso (8.000 mila presentate in Friuli). Ciambetti poteva attendere fino al 30 luglio, invece, sorprendentemente, l’ammissibilità è stata decretata il 12 luglio scorso. La proposta potrà ora cominciare il suo percorso in commissione poi arriverà in aula. Molto diversa, e più profumata d’incenso, la situazione in Friuli.