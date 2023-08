LignanoPantano Exxx…Polzive!!! Cantine piene, alberghi vuoti. A Ferragosto un’ottantina di strutture libere. Un privato offre villa De Luxe a 1.000 euri a notte. Affari d’oro per la cupola degli affitti mordi e fuggi.

Per fugare ogni dubbio sul fatto che a ferragosto a Lignano gli alberghi non fossero tutti sold out, bastava accedere a un qualunque sito di prenotazioni dedicato al periodo. Su “Booking.com” di ieri, martedì 15 agosto, il risultato della ricerca forniva un numero di strutture trovate pari a 78. Una cifra significativa che mette in evidenza l’oggettivo calo di presenze negli alberghi di Lignano. Le ragioni possono essere tante, dal caro-prezzi, al caro benzina, all’esodo in Albania, ai tassi d’interesse saliti alle stelle e al maltempo. Ma ci sono anche altri fattori che, in queste ultime stagioni, stanno determinando il mercato del turismo. Ed è quello degli affitti “paralleIi”, dove i proprietari di seconde case o immobili inutilizzati (vedi garage), offrono pernottamenti rapidi per sfuggire ai controlli. L’esempio della villa deluxe (vedi foto) che un privato offre per una notte a 1.000 euri è sintomatico di un modus operandi furbesco che viene escogitato per evitare i controlli delle autorità di pubblica sicurezza. Affittare per un periodo di tempo breve permette di aggirare tutte le incombenze cui devono sottostare i titolari di strutture ricettive. Se affitti per settimane, rischi i controlli, pertanto meglio toccata e fuga. Questo è possibile perché a Lignano, non si è mai voluto metter mano alla classificazione degli immobili. Secondo alcuni professionisti, negli uffici del comune sarebbero ancora ferme da almeno 10 anni le schede per il censimento. Nessun amministratore ha mai voluto metter mano alle operazioni di classificazione degli immobili del comune, circa 25 mila. Chi ha interesse a rinviare di anno in anno il censimento? C’è una zona grigia degli affitti amministrata da una cupola che produce migliaia e migliaia di euri in concorrenza sleale con le strutture ricettive ufficiali. Lignano infetta, regione malata.