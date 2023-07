SuperBonus Exxx…Polzive!!! Mistero sulla sospensione dei lavori di ristrutturazione degli immobili di piazzale Osoppo-via San Daniele di Udine. Importo 17 milioni di euri. Residenti imprigionati nelle gabbie dei ponteggi e impalcature.

Da almeno un mese i lavori sono inspiegabilmente fermi attorno a uno dei più grandi cantieri edilizi che la città ricordi. Residenti rinchiusi in armature e ponteggi che la ditta Rizzani De Eccher ha realizzato per avviare il progetto di riqualificazione energetica che comprende il condominio San Daniele tra via San Daniele e via Di Toppo e le torri di via Ermes di Colloredo e via Sacile. Mistero sui motivi della sospensione dei lavori e disagi per gli inquilini e le attività commerciali. Sono interessati circa 280 appartamenti. I lavori, iniziati a marzo, avrebbero dovuto concludersi entro fine anno. L’intero intervento si presume che sia eseguito quasi interamente attraverso il Bonus 110% e lo sconto in fattura. Si presume, ora però i lavori sono fermi. E tra 10 giorni arriva agosto.