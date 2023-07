AltiAppalti Exxx…Polzive!!! La ragnatela della Cooperativa “Colser” su Trieste. Spunta il nome di chi riceverà l’appalto da 100milioni di euri per le case di riposo gestite dal comune. Il caso del Burlo: affidamento per 28,5 milioni di euri alla cooperativa “vicina” all’assessore.

Il mondo delle imprese e delle cooperative che forniscono servizi alle pubbliche amministrazioni hanno acceso i fanali su Trieste per via di un appetitoso bando di gara, pubblicato il mese scorso, per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e complementari a favore degli utenti delle strutture per anziani gestite dal Comune. Tre strutture. Valore complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni di proroga di tre anni, 96.492.903,06 euri più Iva. Presentazione delle offerte entro il 20 settembre, inizio del servizio il 1° gennaio 2024. Il settore è già in subbuglio per la questione Bini-Euro&Promos e i clamorosi conflitti d’interesse che hanno travolto l’assessore regionale; ora gli “specialisti” delle gare hanno iniziato a tirare gli occhi su alcune stranezze che accadono nel capoluogo regionale. Tutto regolare, ben s’intende. Ma… Il soggetto che attualmente fornisce i servizi alle tre case di riposo è formato da un raggruppamento temporaneo di imprese cui fanno parte le cooperative dello stesso gruppo, quello della Colfer di Parma, ovvero l’Aurora Domus e la Colfer. Nel 2014 c’è stato l’affidamento e, dopo proroghe su proroghe causa Covid, finalmente tra un mese si andrà a gara. Chi vincerà? Caso strano, il nome Colfer (Parma), spunta anche su un appalto al Burlo Garofolo, l’Istituto materno infantile di Trieste che dovrebbe rientrare nel segmento degli appalti Consip, come tutti gli ospedali della regione e che invece risulta escluso. Infatti nel novembre del 2021, l’Istituto aveva indetto una gara del valore di 28 milioni e 514mila euri per l’affidamento di servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale in partenariato pubblico privato. Il 10 agosto (agosto!) 2021 erano pervenute 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Edison Facility Solutions Spa con sede in Trento 5 e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Siram Spa (mandatario) con sede in Milano e Colser Servizi scarl (mandante) con sede in Parma. Il 31 agosto 2021 era stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche così composta: Presidente, Ing. Dimitri Troncon Direttore SOC Gestione delle Tecnologie Cliniche, Tecnico -Strutturali e Informatiche del C.R.O. di Aviano. Componenti: dr. Maurizio Andreatti, Direttore Sanitario dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e il dott. Andrea Brunetta funzionario amministrativo presso l’Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati del Comune di Trieste. La Commissione, 20 giorni dopo il suo insediamento, aveva escluso dalla gara del concorrente Edison Facility Solutions Spa per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, pertanto rimaneva in gara solo il Raggruppamento della Siram e Colser e la commissione giudicatrice assegnò al gruppo cooperativo parmense la gara.

A quanto risulta, la ragnatela Colser possiede già un catalogo di affidamenti impressionante nel comune di Trieste determinato, probabilmente, da innegabili relazioni fra i vertici della giunta e la cooperativa. Chi vincerà la gara delle case di riposo? A titolo di cronaca va ricordato che l’assessore delegato alla programmazione finanziaria, Tributi, Project Financing, Porto Vecchio, Controllo di Gestione è il perito tecnico Everest Bertoli.