GenesisRevisited Exxx…Polzive!!! Steve Hackett decima stella di Palmanova. Il chitarrista dei Genesis trascina 1.500 appassionati nel fantascientifico progressive rock di Foxtrot.

Steve Hackett ha presentato ieri sera a Palmanova (Azalea Promotion) lo spettacolo Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights, tour che segna il 50esimo anniversario di Foxtrot (uscito nel 1972), album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica e italiana visto che schizzò subito in vetta alle classifiche dei 33 giri. Il chitarrista dei Genesis ha eseguito alcuni brani della sua più recente produzione e poi, come annunciato da lui stesso, liriche di qualche tempo fa. Liquidata la prima parte, il pubblico, di alto livello e di orecchio infallibile, intuiva fin dalle prime note che era arrivato il momento di Foxtrot. Si comincia con Watcher of the Skies, memorabile brano d’apertura che rappresenta anche una delle rare incursioni dei Genesis nel mondo della fantascienza (un’altra, contenuta nello stesso disco, è Get ’Em Out by Friday, uno dei migliori esempi di fantascienza sociologica in musica). Get ‘Em… è preceduta da “Time Table” pezzo peraltro delicatissimo e malinconico. Hackett, malgrado i settantanni superati, è in grande forma e capisce che è l’ora del brano dei brani, rosa rosae. L’ansia della cena. La cena è pronta. Preceduta dalla perla di “Horizons”, dove Hackett brillava per virtuosismo, l’impaziente pubblico già scandiva: “Walking across the sitting room…”. Nell’album Foxtrot il brano Horizons precede proprio Supper’s Ready. “Hey my baby, don’t you know our love is true…”, Impossibile non conoscere la sequenza. Oltre 20 minuti mozzafiato, imperdibili. Arriva il bis e Steve Hackett aggira Foxtrot e salta su Selling England by the pound; per molti un album che segna la maturità dei Genesis, per altri un pò troppo mieloso. Hackett sceglie Firth of Fifth, il brano che possiede un’introduzione al pianoforte elaborata e complessa al punto che persino nelle performance ‘live‘ dei Genesis costituiva una sorta di crinale tecnico, pare temuto dallo stesso Banks. La serata sta andando verso l’epilogo che sarà maestoso sulle note di Los Endos da “The trick of the tail”. Ma qui non c’era più Gabriel e Hackett era pronto a lasciare il gruppo.

‘Cosa c’è per cena?‘, si chiedevano i Genesis nella canzone delle canzoni, Supper’s Ready. La risposta la daranno nell’album successivo: “C’è uova strapazzate”. Un modo scherzoso ed irriverente, come a voler dire: siamo capaci di fare buona musica, ma anche di non prenderci troppo sul serio. Che è anche una grande dimostrazione di umiltà, se vogliamo. Quanti sarebbero disposti parimenti a scendere dal loro scranno per dimostrare identica modestia ed autoironia? Il chitarrista dei Genesis era accompagnato da validissimi musicisti: Roger King (Gary Moore, The Mute Gods), alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson), al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford), al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).