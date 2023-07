AppaltiAlti Exxx…Polzive!!! La tigre di Parma sempre più padrona di Trieste: Un altro affido alla cooperativa Colser: appalto per la pulizia e la manutenzione delle piante del Consiglio regionale FVG: 850mila euri.

Non c’è dubbio che il Consiglio regionale, anche se viene ignorato dal pubblico, debba mantenere un certo decoro e dignità adeguate per ospitare i nostri legislatori. Quindi è necessario provvedere alla pulizia delle sedi consiliari di Trieste e alla manutenzione delle piante in vaso “ubicate presso le sedi medesime”. Ospitalità e decoro innanzitutto. Il servizio di pulizia, fino al 15 dicembre 2020 era stato affidato alla So.Se.Am. di Cosenza, mentre il servizio di manutenzione delle piante e arredo verde era in capo, fino al 30 novembre 2020, alla società cooperativa Agricola Monte San Pantaleone di Trieste. In forza di una convenzione stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale 4 mesi prima (4 agosto 2020) della scadenza degli appalti “regionali”, il direttore del servizio amministrativo del Consiglio Regionale affidava alla Colser Servizi Società Cooperativa di Parma, in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituita da Querciambiente Scs, l’affidamento del servizio di pulizia e della manutenzione delle piante in vaso, ubicate presso le sedi del Consiglio Regionale, per il triennio 16 dicembre 2020 – 15 dicembre 2023. In realtà il documento fa un pò di confusione poiché in un passaggio precedente la durata viene fissata in 36 mesi, con decorrenza 10 agosto 2020. Tuttavia, in forza della citata convenzione dell’agosto 2020, il dirigente ha affidato all’A.T.I. costituita dalle società Colser Servizi Scrl, mandataria, e Querciambiente Scs, mandante, il servizio di pulizia delle sedi consiliari in Trieste, nonché di manutenzione delle piante in vaso ubicate presso le sedi medesime, per il triennio 16 dicembre 2020 – 15 dicembre 2023. Impegno di spesa di 854.702,00 euri Iva inclusa. A gravare sui costi è la voce “pulizia sedi” della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, in ragione di Euro 299.030,00 per l’anno 2021 ed Euro 277.836,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il resto, per la pulizia dei vasi. Dopo il Burlo e la probabile assegnazione dell’appalto delle case di riposo in gestione al comune, Trieste è oggetto d’interesse dei parmensi per questo affidamento di 850 mila euri in cui la Colser Cooperativa è la capofila. A dicembre si andrà a rinnovo e il nome dell’assegnatario c’è già. Non è un mistero. Resta sospetto il disinvolto utilizzo delle convenzioni. Nel caso delle pulizie di vasi e spazi della regione viene ripresa quella sottoscritta dalla centrale unica di committenza del 2020, nel caso del Burlo Garofolo (vedi leopost) invece, le convenzioni Consip vengono aggirate. La tigre di Parma sempre più affezionata alla “palude” triestina.