FineVitaFvg Exxx…Polzive!!! Il Veneto del leghista Zaia prima regione d’Italia ad avere una legge sul fine vita. In Friuli Fedriga rallenta per non disturbare i chierici. A metà agosto saranno presentate le firme.

A metà agosto anche in Friuli saranno presentate le firme sul fine vita raccolte in questi mesi dall’associazione Coscioni. Lo assicura il consigliere regionale Enrico Bullian che ricorda che entro il 20 luglio vanno depositate le candidature per la commissione di garanzia, organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa legislativa popolare. Intanto in Veneto il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, ha dichiarato ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare presentata dall’Associazione Luca Coscioni sul suicidio assistito. Malgrado il malumore di alcuni esponenti del centrodestra rispetto alla linea favorevole del governatore Luca Zaia, il testo avrà buone possibilità di ottenere un successo in aula. Il Comitato promotore aveva depositato 9.000 firme il 30 giugno scorso. Ciambetti poteva attendere fino al 30 luglio, invece, sorprendentemente, l’ammissibilità è stata decretata il 12 scorso. La proposta potrà ora cominciare il suo percorso in commissione poi arriverà in aula. Molto diversa, e più profumata d’incenso, la situazione in Friuli. Il Consiglio Regionale ha deciso di rinviare a novembre la discussione in Aula sul fine vita. Il tema era stato sollevato da Enrico Bullian che (Patto per l’autonomia-Civica Fvg) con una mozione controfirmata da tutti i consiglieri di opposizione eccetto i dem Andrea Carli e Francesco Russo.