Måneskin Exxx…Polzive!!! Trieste capitale delle lesbiche. Attese 25 mila persone per il concerto di domani sera. Ieri la puledrissima Victoria divorava i calamari a Sistiana. Il sindaco Gabrovec infuriato per il mancato invito.

L’appassionato di musica rock Igor Gabrovec, sindaco di Duino Aurisina, ieri era furioso per non essere stato invitato dal gruppo romano a Sistiana dove la band si trovava in attesa delle prove. E infatti su Facebook aveva postato il messaggio: “La prossima volta avvisate anche il sindaco”. Vigilia da scazzatura per la band, fra prove e relax. Check sound allo stadio Rocco e bikini in baia di Sistiana. Qui i Måneskin sono ospiti di un resort sul mare fra sole e calamari fritti, la passione di Victoria. Al gruppo si è unita anche la gnocchissima Marina Taglienti, giovane modella presentata da alcuni come un astro nascente della moda. Marina è la nuova fiamma di Damiano il frontman del gruppo. Marina è amica di Victoria che, a sua volta, divide le giornate con Luna, nuova compagna dell’indiavolata bassista e fondatrice del gruppo. Domani sono attese 25 mila persone a Trieste per il concerto Numero Zero. Cocchissima babele triestina, un pò lesbo un pò etero.