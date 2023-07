ForzaItalia Exxx…Polzive!!! Il Consiglio Nazionale del partito elegge Antonio Tajani segretario. Congresso prima delle europee. Nuovi ingressi pescati fra i renziani. Si fa il nome di Rosato.

Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale ‘pro tempore’ di Forza Italia. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito che l’ha eletto all’unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso. Il voto è avvenuto per alzata di mano. Commozione e applausi all’assise aperta stamani a Roma all’hotel Parco dei Principi: la prima, in quasi trent’anni, senza Silvio Berlusconi. All’apertura dei lavori, le parole di Tajani sono state: “Vi prego di rimanere in piedi, questo è il primo Consiglio che si svolge senza Silvio Berlusconi, credo che sia meglio dedicare più che un minuto di silenzio, un minuto di applausi ma vedo che l’applauso è partito spontaneo”. E’ il primo atto formale della dolorosa successione all’interno che ora si pone l’obiettivo le europee del 9 giugno. Tajani, col voto di oggi, ha dimostrato di godere della fiducia di tutto l’arco forzista, non solo Marina o Piersilvio, ma anche chi ha provato a giocare da solo come i fasciniani (assente Fascina oggi) o il gruppo che fa riferimento a Ronzulli-Cattaneo che si è rivelato più lealista del leader. Presente anche la sottosegretaria Sandra Savino in seconda fila ad applaudire l’amico Tajani. Secondo “Il Gazzettino” «In futuro ci saranno ingressi di peso che, al netto di smentite degli interessati, per gli azzurri corrispondono all’identikit dei renziani Ettore Rosato ed Elena Bonetti. Nuove energie in vista del congresso che dovrebbe tenersi prima delle europee. Sarebbe un evento visto che la parola “congresso” fa venire l’orticaria a più di qualche nominato.